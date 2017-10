„Dacă o mai faci pe «deşteapta», o să te las pe drumuri!“

Amenințată de patron:

„Dacă o mai faci pe «deșteapta», o să te las pe drumuri!“

Aflată în perioada concediului de maternitate pentru primul copil, o tânără a adus pe lume un al doilea prunc, însă angajatorul refuză să-i elibereze o adeverință care să ateste calitatea de salariat, pe motiv că firma ar fi în pragul falimentului și nu-i poate plăti indemnizația de maternitate. Deși legea spune că indemnizația de maternitate este suportată integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, patronul firmei susține că „n-a auzit de această lege“. „Mi-aș fi dorit din tot sufletul ca numele patronului la care sunt angajată să fie trecut chiar în titlu, dar este un om rău, foarte orgolios și foarte răzbunător și îmi este teamă că n-o să mă ierte toată viața pentru asta. Am fost și la ITM ca să-l reclam, dar mi-au cerut să depun eu o reclamație și iarăși mi-a lipsit curajul să mă semnez, tot de frica răzbunării. Părinții mei sunt abonați la ziarul dumneavoastră și ei mi-au dat ideea să vă cer ajutorul. Sper din tot sufletul să mă lămuriți și vă mulțumesc din suflet pentru asta. Aș vrea ca din această situație să se înțeleagă că și angajații care nu au prea multă școală luptă pentru drepturile lor și nu suportă să fie luați de fraieri de patroni care se cred buricul pământului” - ne-a spus, cu glasul sugrumat de emoție, o tânără mamă. Femeia ne-a povestit că și-a dorit enorm să aducă pe lume doi copii într-un interval atât de scurt (deși nu are o situație materială grozavă) și pentru că nu mai suportă să se întoarcă la fostul loc de muncă. Principalul motiv îl constituie „caracterul îngrozitor al șefului, un afemeiat, care o face pe prostul și spune că nu cunoaște legile numai ca să ne șicaneze pe cele care nu i-am cedat. În situația mea mai este o colegă. Mă rog de el să-mi dea adeverința asta de aproape două luni de zile, de când s-a născut al doilea bebeluș. Mereu mi-a spus că firma o să intre în faliment și n-are bani de risipit pe concediile mele, mi-a reproșat că torn copii numai ca să-i fac lui în ciudă, iar săptămâna trecută m-a amenințat că dacă o mai fac pe deșteapta și nu mă întorc la muncă, o să mă lase pe drumuri! Mi-a explicat și mie un jurist că banii se dau de la stat, dar pe el nu-l interesează decât să mă șicaneze și o ține sus și tare că n-a auzit de această lege. Probabil se gândește că n-am putere să-l reclam, dar uite că am! Aș mai vrea să știu dacă persoanele care lucrează cu contract de colaborare au dreptul la indemnizația de maternitate?“. * * * Potrivit legii, pentru a primi indemnizația de maternitate, asigurata trebuie să aibă un stagiu de cotizare de minim o lună realizat în ultimele 12 luni anterior primei zile de concediu medical înscrise în certificatul medical. Într-adevăr, fără o adeverință eliberată de angajator nu poate fi întocmit dosarul pe baza căruia se solicită acest drept. Având în vedere, însă, faptul că indemnizația de maternitate se acordă integral de la bugetul de stat, angajatorii care se eschivează și nu eliberează adeverințele solicitate nu au nici o scuză. Mai mult, legea îi obligă să-și sprijine angajații cu toate documentele de care au nevoie. Referitor la cea de-a doua chestiune, Mariana Fătu, purtător de cuvânt în cadrul Agenției de Prestații Sociale, ne-a explicat că, potrivit legilor în vigoare la această oră, și persoanele care desfășoară o activitate profesională pe baza unui contract de colaborare pot beneficia de indemnizația de maternitate, atâta vreme cât și veniturile lor sunt supuse impozitului pe venit.