Semnale

„Dacă nu sunt băgăcios, e musai să fiu prostit?“

Nu s-a implicat niciodată în „bucătăria” asociației de proprietari din care face parte, își plătește conștiincios datoriile, însă ori de câte ori are vreo nelămurire privind gestio-narea veniturilor, i se reproșează că atâta vreme cât se complace în pos-tura de „spectator”, n-o să știe nicio-dată pe ce se duc banii asociației. „Sunt un om ocupat, muncesc mult și numai timp să mă bag în seamă pe la asociație nu am. Din cauza asta sunt poreclit «specta-torul», iar atunci când am vreo pro-blemă de lămurit, sunt luat la mișto. Am doi unchi în același bloc, oa-meni în vârstă, stau foarte bine cu memoria, au școală, dar se mișcă greu, de, vârsta! Ei au timp destul, nu lipsesc de la nicio ședință sau discuție, dar nu sunt băgați în seamă, pe motiv că nu mai pricep ei cum e cu legile astea. Și-atunci? Am auzit că s-ar face niște șmecherii cu banii pe care asociația îi ia din chirii, publicitate, probabil băgăcioșii sunt favorizați. Am rugat-o pe tanti de la asociație să-mi explice de ce nu se virează banii ăștia la întreținere, egal pentru toți, și m-a trimis politicos la președinte. Care președinte mi-a reproșat că dacă mă duceam la ședințe, nu mă trezeam acum spunând aberații. Poate că și eu sunt vinovat că nu merg la ședințe, dar ce, dacă nu sunt băgăcios, e musai să fiu prostit? Concret, pe mine mă interesează în buzunarele cui intră banii ăștia extra? Cu mulțumiri anticipate pentru lămuriri! Laur Popa, 42 ani”. v v v Prin Legea nr. 175 din 16 iulie 2010, Legea nr. 230 din 2007 privind funcționarea asociațiilor de proprietari a suportat câteva modificări. Una dintre acestea se referă exact la problema ridicată de dumneavoastră, stimate domnule Popa, respectiv, la destinația veniturilor obținute din exploatarea proprietății comune, care, potrivit noii legi, aparțin asociației de proprietari. Sumele care alimentează aceste fonduri speciale trebuie folosite doar pentru reparații și investiții care privesc proprietatea comună, deci nu pot fi date direct proprietarilor și nici nu pot fi folosite pentru plata cheltuielilor de întreținere. În schimb, pentru informare și transparență, asociațiile de proprietari sunt obligate, potrivit noii legi, să afișeze, în fiecare semestru, la avizierul asociației, un raport cuprinzând lista acestor venituri, precum și cheltuielile aferente lor, pentru ca toți locatarii să știe exact câți bani au intrat în contul asociației pe această cale și pe ce s-au dus ei sau care este soarta lor.