„Dacă nu-i dau bani de ţoale, fiică-mea mă lasă pe-afară!“

SEMNALE

„Dacă nu-i dau bani de țoale, fiică-mea mă lasă pe-afară!“

Disperată că preocuparea esențială a fiicei sale (ca și a majorității adolescenților, de altfel) este „look-ul”, o mamă atrage atenția că dacă liceenii vor continua să creadă că a fi… fashion este criteriul după care sunt judecați de societate, „nu vor ști niciodată care sunt adevăratele valori“. Din start, mama liceenei obse-date de modă ne-a cerut să-i păstrăm anonimatul, din singurul motiv ca relațiile cu unica sa fiică să nu se deterioreze și mai tare. Ne-a mărturisit că imboldul de a ne contacta i l-a dat articolul din ziarul de 13 septembrie, intitulat: „La deschiderea anului școlar - Luxul elevilor a sfidat din salariul profesorilor”. „Nu vreau să-și imagineze cineva că sunt o femeie căreia nu-i place să arate bine, să se îmbrace frumos, să fie chiar în pas cu moda, însă cu respectarea unor limite. Recunosc, având o singură fată și petrecându-mi mult timp cu ea, soțul fiind comandant de vas și plecat luni bune pe an în voiaje, am învățat-o să fie grijulie cu aspectul fizic. De când era mică îi cumpăram lucrușoare frumoase, cosmetice bune, îi explicam că avem destui bani ca să ne simțim bine în pielea noastră. În același timp, am încercat să stabilesc anumite limite, astfel încât fata mea să nu și-o ia în cap și, în afară de modă, altceva să nu mai vadă în fața ochilor. Pot spune că am reușit să fac asta până să intre la liceu, perioadă în care a fost premiantă și o fetiță decentă. Mai sărea ea calul și îmi cerea lucruri nepotrivite pentru vârsta ei, însă după ce îi explicam că toate se poartă la timpul lor, înțelegea și mă asculta. Problemele foarte mari, extraor-dinar de mari, pot spune, au început după ce a intrat la liceu. Venea acasă și mi se plângea că e cea mai prost îmbrăcată, că râd băieții de ea, că se iau de încălțările ei nu chiar în trend și chestii din astea. Zi de zi! Nu mai suportam! I-am explicat că trebuie să-și vadă de carte și să lase prostiile la o parte, că niciodată n-o să-i permit să fie mai elegantă decât profesorii. Mereu am ținut legătura cu școala și vedeam că aproape toți profesorii erau modest îmbrăcați. Dar toate astea treceau pe lângă urechile ei” – ne-a povestit femeia. Copila a trecut la șantaj Disperată că nu poate primi de la mama sa banii care i-ar fi trebuit pentru o garderobă de lux, pe care s-o etaleze pe băncile școlii, adolescenta a început să-și șantajeze mama: ba că se sinucide, ba că… nu se merită să învețe foarte bine, că nu se mai duce la școală, „ba că se mărită cu un moș bogat, ca să fie cea mai elegantă elevă, chestii care nu m-au speriat și pe care le-am considerat niște copilării. Am discutat și cu diriginta, mi-a recomandat să-i mai cumpăr câte ceva din când în când, dar să am grijă să rămână o fetiță decentă. Problema e că dacă nu-i dau bani de țoale, fiică-mea mă lasă pe-afară, pur și simplu se încuie în casă!”. Cum domnișoara a trecut în anul doi, iar mama sa, chiar și în aceste condiții, continuă să-i tempereze excesele în materie de ținută școlară, adolescenta s-a gândit că singura soluție pentru a obține sumele dorite rămâne baricadarea în casă. Avem un apartament de lux, într-o zonă rezidențială, în care nu am mai putut intra din data de 11 septembrie. Pentru că nu i-am dat bani ca să-și completeze colecția de toamnă pentru școală, fata mea s-a încuiat în casă și nu mi-a permis accesul în propria locuință. Am vecini toți unul și unul și mi-a fost rușine să fac scandal. Am preferat să mă retrag la mama mea și s-o las singură, în speranța că-și va reveni. Pentru că nu-mi răspunde la telefon, am angajat pe cineva s-o urmărească. A fost luni la școală, dar mi s-a spus că era tare stingheră și supărată. Sunt complet dată peste cap, dar nu o să-i cedez. Să nu vă imaginați acum că fata mea e prost îmbrăcată sau că are haine demodate! Ea e veșnic nemulțumită și vrea tot mai mult. Culmea, ce vrea ea, e chiar penibil!”. Femeia consideră că dacă toți părinții ar fi gândit astfel, liceele țării nu s-ar fi transformat, sub girul lor, în adevărate podiumuri de modă. Articolul din ziarul nostru, imaginile derulate pe ecranele televizoarelor în prima zi de școală, i-au accentuat temerea că, dacă părinții și profesorii nu vor reuși să-i convingă pe adolescenți că, deși e important să fie în trend, nu e cazul să uite că ținuta pentru școală trebuie să fie decentă, aceștia vor aștepta clinchetul clopoțelului în primul rând pentru a-și etala vestimentația, mașinile luxoase, telefoanele de ultimă generație etc. etc. etc. „Și n-ar fi, de departe, vina lor, ci doar a părinților! Cu riscul de a fi blamată chiar în comentarii la acest articol, mă tot întreb ce e în capul acestor părinți?” vvv Considerați că este în ordine ca părinții, fie că se supun sau nu unor suplicii financiare, să le permită copiilor aflați pe băncile școlii să înlocuiască hainele potrivite acestui mediu cu ținute extra-vangante și accesorii pe măsură? Ce idei aveți pentru contracararea acestui fenomen, care, sfidând criza, câștigă din ce în ce mai mult teren în liceele patriei?