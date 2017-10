„Dacă n-ai casa ta, ca femeie, eşti un nimeni!”

„Dacă n-ai casa ta, ca femeie, ești un nimeni!”

Ştire online publicată Miercuri, 22 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Este concluzia la care a ajuns mama a doi băieți minori, avertizată de tatăl copiilor, după mulți ani de căsnicie, să părăsească locuința, că el a vândut-o deja… Cândva au fost o familie fericită Mejbure A. Timur, din Con-stanța, în vârstă de 47 de ani, încearcă, și pe această cale, să-și salveze căsnicia și să-l determine pe soțul ei să se întoarcă acasă, la ea și la cei doi copii minori ai lor. Femeia este pregătită sufletește să treacă peste adulterul soțului. O poveste oarecum la modă… Până acum doi ani, familia Timur a fost una obișnuită. Doi oameni care au știut să depășească împreună o mulțime de greutăți, au crescut doi copii, și-au cumpărat multe bunuri de folosință îndelungată și o mașină, mai puțin o casă. Copiii sunt încă minori, au nevoie de ambii părinți, dar după cum stau lucrurile se pare că deznodământul va fi unul dureros pentru ei. Proba de rezistență… Probabil că povestea lor ar fi continuat în aceeași notă dacă în viața lui O. Timur nu apărea o femeie cu opt ani mai tânără decât el și chiar de altă religie. Urmând scenariul tradițional: indiferență față de familie, absențe nejustificate de acasă, bani ascunși, fel de fel de invective adresate soției, ba chiar și copiilor, de care s-a îndepărtat de la o zi la alta, spre marea lor dezamăgire. Un timp, femeia a pus noua lui atitudine pe seama alterării stării lui de sănătate, așteptând cu sufletul la gură diagnosticul. Bărbatul a mers atât de departe, încât a mințit că are cancer. „Am cheltuit foarte mulți bani din economiile noastre - povestește Mejbure A. Timur. În realitate, el a jucat un teatru perfect, fiind sănătos. Iar banii pe… tratament îi mânca cu femeia care ne-a stricat căsnicia. Este un criminal pentru copiii lui!”. Necazurile nu s-au oprit aici, pentru că cel care și în momentul de față îi este, în fața legii, soț, a avertizat-o că pregătește divorțul și, mai rău, că a găsit deja un client pentru casa lui, pe care a avut-o dinainte de căsătorie, fără să-l intereseze unde vor locui cei doi copii. În tot acest răstimp, femeia și-a ținut copiii departe de necazuri, fără să arate cu degetul spre tatăl lor, mai ales că băieții, la cei 12, respectiv 10 ani cât au, nu pot stabili care dintre ei a greșit mai mult. Totuși, există un adevăr limpede și dureros: celui care le-a dat viață nu-i pasă unde vor locui copiii, la care până acum spunea că ține ca la ochii din cap. În aceste condiții, vrea să știe dacă, având în vedere că locuința este un bun exclusiv al soțului și că au împreună doi copii, mai poate ocupa în continuare acest spațiu sau măcar două camere, fiind vorba despre o casă destul de spațioasă. „A trebuit să ajung la vârsta asta ca să-mi dau seama că dacă nu ai casa ta, ca femeie și mai ales ca mamă, ești un nimeni! Dacă știam că ajung aici, până nu aveam casa mea nu mă măritam! Recomand tuturor fetelor să fie atente la chestia asta!”. Situația este delicată, iar consilierul juridic Carmen Dumitru vă recomandă ca, în cadrul acțiunii de divorț să solicitați și dreptul de a sta cu copiii în locuința tatălui lor. Având o hotărâre judecătorească în acest sens, soțul dumneavoastră va fi obligat s-o respecte. Este, însă, foarte important cui va încredința instanța copiii spre creștere și educare. Or, acest lucru, îl veți afla doar după finalizarea divorțului. Indiferent de amenințările soțului, până la pronunțarea sentinței de divorț aveți dreptul să locuiți, și dumneavoastră, și copiii, la adresa la care aveți încă domiciliul stabil. De asemenea, trebuie să știți că dacă soții care divorțează au copii, va fi implicată și Autoritatea tutelară, care va realiza o anchetă socială la domiciliul părților. Este extrem de important ca ancheta să aibă loc la domiciliu, iar dacă nu se întâmplă așa, să sesizați instanța. Oricum, peste vârsta de zece ani, copiii sunt aduși în instanță pentru ca judecătorul să vorbească cu ei.