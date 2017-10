„Dacă liftul e instalaţie comună, de ce unii sunt scutiţi de la plată?“

1

Explicatie legala

Toate aceste incalcari ale Legii nr.230/2007 sunt posibile,din cauza inactivitatii serviciului de sprijinire si indrumare a asociatiilor de proprietari din subordinea Primariei Constanta,condusa dezastros de Tesuleanu Gabriela.Chiar daca un constantean reclama abuzurile administratorilor in stransa complicitate cu ale "cenzorilor" si respectiv ale presedintilor de asociatii,raspunsurile "oficiale" venite de la acest serviciu,te lasa perplex.In loc sa stopeze aceste abuzuri(sa-i sanctioneze conform prevederilor legale),d-na Tesuleanu "ii mangaie" pe crestet pe administratori(pe care tot serviciul condus de dansa i-a "autorizat"),iertandu-i de fiecare data.Astfel,administratorii,au in d-na Tesuleanu,un "aliat" de nadejde,in incalcarea LEGII. In concluzie,platim de pomana acest serviciu care, in mod normal,ar trebui sa vegheze la stoparea incalcarii LEGII.Ca sa se afle in treaba,Dragu Marcel a infiintat,o filiala a UAP,doar pentru a stoarce bani de la fiecare asociatie care se inscrie la dansii. Uitati-va in alte orase(Bucuresti,Iasi,Targu-Mures,etc.),cand un locuitor face o reclamatie,imediat Primaria ia masuri de stopare a incalcarii LEGII,dand astfel si un semnal foarte clar,conducerilor asociatiilor de proprietari din acel oras(municipiu).La noi la Constanta,madam Tesuleanu,mizeaza pe faptul ca,directorii din Primarie ,inclusiv primarul Radu Mazare,nu controleaza activitatea subordonatilor.