"Dacă asociaţia nu se implică, astup gura de aerisire şi punct!"

"Dacă asociația nu se implică, astup gura de aerisire și punct!"

De câte ori nu vi s-a întâmplat ca apartamentul să vă fie invadat de mucegai, de mirosuri grele venite de pe gura de aerisire de la baie sau de la bucătărie? Este obligată asociația de proprietari că curețe coloana de aerisire a blocului? Da, asociația trebuie să se ocupe de curățarea conductei de aerisire, după care toți proprietarii plătesc lucrarea. Mai mult, niciun proprietar nu are voie s-o desființeze sau s-o astupe.În mod special apartamentele construite înainte de 1990 nu au fost proiectate cu geam de aerisire la baie. Teoretic, evacuarea aerului viciat din aceste locuințe ar trebui să se producă printr-un orificiu special, către coloana centrală de aerisire a blocului. În realitate, de foarte multe ori aceasta nu este suficientă pentru o evacuare adecvată, iar adeseori, în timp, se înfundă. Or, baia, prin natura sa, este spațiul cel mai expus umezelii și mirosului neplăcut. De aceea, este esențial ca aerul curat să circule constant, și asta nu doar ca un antidot împotriva mirosului și al umidității, ci și pentru a împiedica înmulțirea exagerată a bacteriilor. E o problemă care, nerezolvată la timp, atrage nu doar discuții între locatari, ci și riscuri asupra siguranței clădirii: „Am probleme mari cu aerisirea de la baie și bucătărie, mi-e rușine de vecini, suportă săracii mirosurile de la mine. Cel puțin asta mi-a spus un instalator, după ce a verificat aerisirea, că e înfundată bine și că trebuie s-o desfund neapărat, în primul rând și din cauza pericolului strângerii de gaze la bucătărie. M-am plâns la asociație că mi s-a umplut casa de mucegai și miros urât, dar m-au luat pe sus: «Doar n-o să-ți curețe asociația mucegaiul din apartament!» Păi pot eu să curăț ditamai coloana blocului, că și alți vecini au probleme? Pentru ce mai avem asociație? Dacă nu se implică, o s-o astup și punct!“ (Ilie Vasile).Obturarea coloanei, interzisă!Coloana de aerisire ar trebui să joace rolul unui horn care trage aerul la exterior. În momentul când se înfundă, forța de aspirare a aerului scade, astfel încât „răsuflă“ în apartamente, aducând tot felul de mirosuri de la apartamentele învecinate. Ca președinte cu state vechi al Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu a ținut să precizeze că din cauza neimplicării asociației în rezolvarea acestei probleme extrem de importante, în disperare de cauză, unii proprietari aleg să le desființeze, lucru și mai grav: „E contra naturii să desființezi taman coloana făcută cu scopul clar să elimine aburul din baie, mirosul de mâncare din bucătărie sau pe cel de gaze, atunci când apare o problemă la aragaz. Plus că riscul de a face mucegai în casă e maxim, iar pericolul de explozie la bucătărie, iminent“.E treaba asociației!Președintele UAP atrage atenția că lucrurile nu sunt atât de simple cum le consideră unii locatari. Iar dacă un proprietar vrea să zidească gura de aerisire, are nevoie de avizul de la Pompieri, căci în caz de explozie, va purta toată răspunderea. De asemenea, dacă există geamuri termopan, trebuie montat la bucătărie detector de gaz, pentru că aceste ferestre sunt mai rezistente și transmit o parte din șocul exploziei în structura de rezistență. Tocmai din cauza gravității situației, răspunderea pentru starea de funcționare a coloanei de aerisire a blocului aparține conducerii asociației de proprietari. În concluzie, dacă nici după ce primește solicitarea scrisă pentru curățarea gurii de aerisire din partea unui sau a mai multor proprietari, președintele nu se ocupă de rezolvarea problemei, locatarii în cauză pot sesiza serviciul răspunzător de activitatea asociațiilor din cadrul primăriei. Cât privește costurile lucrării, evident, vor fi suportate de toți locatarii.