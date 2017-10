Semnale

„Dacă am firmă la parter, trebuie să fiu banca locatarilor?”

Într-o asociație de proprietari, toate regulile și prevederile legale care se aplică proprietarilor de apartamente se aplică și proprietarilor spațiilor cu altă des-tinație decât aceea de locuință. În această categorie intră ma-gazinele comerciale alimentare și nealimentare, cabinetele medicale, birourile, instituțiile de stat. Vi s-a întâmplat să plătiți din propriul buzunar și cheltuielile vecinilor dumneavoastră de la parter, care sunt, de fapt, societăți comerciale? Este bine să știți că indiferent de obiectul de activitate pe care îl au firmele de la parterul blocului, au obligația să plătească întreținerea ca orice proprietar. „Am cumpărat de la cineva un spațiu la parterul unui bloc. La început era alimentară, dar am o fată, farmacistă, care i-a schimbat destinația în farmacie și mai vrea să deschidă un birou de traduceri autorizate pentru soțul ei. Spațiul încă se amenajează, sunt multe de făcut, și deja avem clinciuri cu locatarii din bloc. Președintele de asociație mi-a pus în vedere să nu procedez ca fostul om de afaceri, care i-a tras în piept la întreținere și acum sunt în proces. Mi-a înșirat acolo o grămadă de obligații, inclusiv femeia de serviciu, pe care n-am de ce s-o folosesc. Cum ar veni, dacă am firmă la parter, trebuie să fiu banca locatarilor, dar nu mi-a dat nimic în scris. Mi s-a părut că se profită și aș vrea să știu negru pe alb ce obligații are fiica mea față de asociație, ca să nu ajungă și ea în proces cu locatarii” – Teodor Mușat, 58 ani. Cheltuieli ca ale oricărui locatar Este bine că doriți să stingeți din fașă astfel de conflicte, însă corect ar fi fost ca președintele asociației să vă dea, în scris, o listă cu toate obligațiile pe care le aveți către asociație. Cum nu știm din ce motive acest lucru nu s-a întâmplat, este bine să știți că listele lunare de plată afișate la avizier trebuie să îi cuprindă și pe proprietarii spațiilor cu altă des-tinație decât aceea de locuință de la parter pentru o serie de cheltuieli. Potrivit președintelui Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, acestea sunt: dacă nu au contracte separate sau nu sunt debranșați, cheltuielile privind apa rece și caldă (conform contorului individual sau a numărului de angajați, în funcție de obiectul de activitate, de numărul robineților; căldura și cota-parte indiviză aferentă căldurii de pe spațiile comune precum și cota de energie termică aferentă conductelor care traversează spațiul dacă acestea nu sunt izolate termic, la preț de agent economic). Totodată, se vor percepe cota-parte indiviză pentru fondul de reparații, investiții, modernizări, cota-parte indiviză pentru cheltuielile administrative (materiale consumabile), cota-parte indiviză pentru salariile/indem-nizațiile administratorului, preșe-dintelui, cenzorului, ins-talatorului, cota-parte indiviză pentru întreținerea ascensorului, inter-fonului și a altor instalații comune și cota pentru consumul de energie electrică pentru iluminatul spațiilor comune. Se vor plăti, de asemenea, salariul persoanei angajate de asociația de proprietari pentru curățenie (proporțional cu numărul de persoane angajate sau care prestează activități în spațiul respectiv), iar dacă este cazul, cota-parte indiviză din consumurile de apă de pe spațiile comune. Și statul are aceleași obligații Președintele UJAP ne-a explicat că au fost multe situații în care proprietarii de spații de la parter au fost practic sub-venționați de ceilalți locatari din bloc din cauza necunoașterii sau neaplicării legii de către administratorii de bloc, mai ales dacă era vorba despre sediul unor instituții de stat. Or, potrivit legislației, și instituțiile de stat care dețin proprietăți în blocuri au obligația să delege persoane care să colaboreze cu asociația de proprietari în acest scop.