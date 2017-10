Cuţitele de bucătărie. Cum le ajuţi să-şi facă bine treaba!

Cuțitele de bucătărie. Cum le ajuți să-și facă bine treaba!

Ştire online publicată Joi, 20 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Există ustensile care pot fi înlocuite în bucătărie, însă fără cuțit, gospodina are mâinile ca și legate. Indispensabil de-a dreptul, cuțitul este cea mai veche unealtă, datând chiar și înainte de apariția focului. Realizat din metal (fier, inox, diverse aliaje tratate termic), ceramică și mai rar din plastic, cu mâner din lemn, plastic, cauciuc, silicon sau metal, cuțitul de bucătărie apare într-o multitudine de forme și dimensiuni, în funcție de utilizarea sa pentru operațiuni specifice în procesul de tăiere, curățare, tocare sau fasonare a ingredientelor din bucătărie. Specialiștii de la Foodstory.ro ne sfătuiesc cum să folosim corect cuțitul:Folosiți pentru tăiere doar mișcarea înainte și înapoi. Nu loviți ingredientele decât dacă aveți un cuțit special pentru această funcție (ex. satâr) și știți ce faceți.Nu utilizați cuțite a căror lamă nu este bine fixată în mâner.Nu tăiați hârtie, ambalaje sau conserve cu cuțitele de bucătărie.Nu folosiți cuțite pătate, ciobite sau cu urme de rugină.Nu folosiți cuțite cu mânerul ud sau acoperit cu grăsime.Spălați lama cu buretele de sus în jos (înspre tăiș) și de la mâner înspre vârf.Pentru filetare, fixați carnea cu palma deschisă deasupra cărnii și tăiați orizontal.Când tăiați legume, nu vă expuneți buricul degetelor. Țineți ingredientul de tăiat cu cu buricul degetelor spre interior. Trucuri pentru întreținere corectă. Ca orice altă ustensilă Ą #d în special cele care pot provoca răni serioase Ą #d cuțitele necesită o minimă întreținere, o utilizare atentă și o depozitare precaută. Se ascut în mod constant (măcar o dată pe lună), iar pentru ascuțire, folosiți doar produse fabricate în acest scop: piatră abrazivă și piatră pentru lustruire, masat, ascuțitor de tip twinsharp etc. Nu introduceți cuțitele în mașina de spălat vase, iar, după utilizare, spălați-le bine cu un detergent slab și ștergeți-le cu un prosop de bucătărie.