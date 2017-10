Curier juridic

„Sunt despărțită, dar nedivor-țată deocamdată. La trei luni după despărțire, soțul a ajuns la închisoare, a stat doi ani închis, normal, nu mi-a plătit pensia copilului că n-avea de unde. Acum, că e liber, muncește, dar tot nu dă nimic pentru acest copil. Vreau să-l pedepsesc și să-i cer și pensia din urmă. Am acest drept sau nu?”. (Mejbure Sandu).v v vRăspuns: Oricât de mult v-ați dori să-l pedepsiți, pentru perioada în care a stat la închisoare, încă soțul dumneavoastră nu are nicio obligație să plătească pensie alimentară copilului, deci n-are niciun rost să-l dați în judecată. Totul, din cauză că nu avea un venit. Ați fi avut însă posibilitatea ca pentru perioada respectivă să solicitați alocația cuvenită unei familii monoparentale (formată dintr-un singur părinte). Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, acest tip de alocație asigură asistența femeilor sau bărbaților care au în îngrijire unul sau mai mulți copii și nu beneficiază de ajutor din partea cuiva (de exemplu, părinți singuri sau persoane văduve sau al căror partener se află în închisoare etc.).Cât privește perioada actuală, dacă soțul dumneavoastră obține venituri, indiscutabil, îl puteți acționa în instanță pentru stabilirea pensiei de întreținere cuvenită minorului.v v v„Am nevoie de o informație juridică: la deschiderea unui magazin comercial trebuie ne-apărat să ai un SRL, cum am auzit, sau pur și simplu prezint actele pentru un magazin? Nu vreau să mă extind și cu alte activități. Vă mulțumesc. Adi Dorian”.Răspuns: Ca să vă puneți în practică ideea, va trebui să înființați un SRL care să aibă ca obiect activitatea comercială. Este adevărat că trebuie să urmați câțiva pași… birocratici, dar dacă vă doriți cu adevărat să vă îndepliniți visul, veți putea trece cu ușurință peste acest aspect. Tot ce trebuie să faceți este să vă ocupați de întocmirea unui dosar, pe care să-l depuneți apoi la Registrul Comerțului, de unde veți obține certificatul de înmatriculare al societății.