Cură de busuioc împotriva asteniei de toamnă

Ştire online publicată Miercuri, 02 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gândirea mai înceată reprezintă o scădere a capacității de concentrare și este un simptom foarte des întâlnit toamna. Alegeți produsele din soia sau tabletele de soia. 300 mg zilnic asigură aportul de fosfolipide necesare fortifierii creierului.Includeți în alimentația zilnică peștele, nucile, fructele și cerealele integrale. Iată un amestec de fructe eficient. Se prepară un decoct din fructe de măceș ˆ #i 50 g, fructe de cătin㠈 #i 20 g, afine ˆ #i 20 g, păducel fructe ˆ #i 20 g și busuioc ˆ #i 10 g frunze. Se pune o lingură din acest amestec la 250 ml de apă, se fierbe 10 minute, se consumă patru căni pe zi, până în ora 15.00.Astenia fizică și psihică reprezintă o stare de slăbiciune generală a organismului, tradusă prin stare de oboseală. Ca să scăpați de ea, trebuie să adoptați minimum 6 săptămâni o alimentație bogată în fructe, legume, lactate.Evitați tutunul, alcoolul, cafeaua.Faceți băi cu ulei din muguri de pin: la o cadă cu apă se adaugă o lingură de ulei.La fel de utile sunt băile cu mușețel și tei: la o cadă cu apă se folosesc 100 g flori de mușețel și 150 g flori de tei, se pun într-un săculeț de pânză care se introduce într-un litru de apă clocotită, se lasă 10 minute, după care atât apa, cât și săculețul se pun în baie.Consumați busuioc, sub formă de infuzie: se pune o linguriță de frunze de busuioc la 250 ml de apă, se infuzează 5 minute, se strecoară, se consumă două căni pe zi.Polenul stimulează gândireaCura cu polen și propolis este benefică pentru stimularea celulelor cerebrale (1-2 tablete pe zi). De asemenea, lăptișorul de matcă este bogat în vitamine din grupul B și conține o cantitate mică de vitamina E. Se ia sub formă de tablete, în cure prelungite și regulate (1-2 tablete pe zi).Sunătoarea te scapă de atacurile de panicăAnxietatea reprezintă o stare afectivă patologică ce se caracterizează prin neliniște, teamă legată de “presimțirea” unui pericol iminent sau a unui insucces. Atacul de panică e o manifestare bruscă a anxietății.Puteți folosi valeriană, pulbere de rădăcină, un gram seara, înainte de culcare. Se pune sub limbă sau se înghite cu un pahar de apă. De asemenea, puteți lua sunătoare două tablete pe zi, dimineața și seara, înainte de masă.