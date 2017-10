Medicul de gardă

Cum verifici dacă stai prost cu imunitatea

„În iarna asta, am fost mai tot timpul răcită, am mai luat vitamine, una-alta… Toți îmi spun că stau prost cu imunitatea, să iau vitamine cu zinc. Cum poate un om fără cunoștințe medicale să-și dea seama că are probleme cu sistemul imunitar?” (Aura Lungu).v v vDupă cum ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, verificarea stării de funcționare a sistemului imunitar nu se face… la liber, ci cu ajutorul unor teste speciale. Printre acestea se numără cel de imunoelectroforeză, care trebuie să descopere nivelurile scăzute sub normal ale diferiților anticorpi. De asemenea, stimularea antigenică este un alt test care arată dacă organismul este capabil să producă anumiți anticorpi, iar un test de funcționare tiroidiană va descoperi o tiroidă cu activitate scăzută. O altă metodă de diagnosticare a problemelor sistemului imunitar este și radiografia, pentru a se afla dacă pacientul suferă de sinuzită sau pneumonie. Când rezultatele nu sunt satisfăcătoare, se poate încerca gamaglobulina, un produs derivat din sânge care poate acționa și pentru normalizarea sistemului imunitar. Cât privește situațiile cu deficiențe grave ale imunității, de natură ereditară, acestea pot fi ținute sub control prin injecții cu anticorpi, transplant de țesuturi sau măduvă osoasă și prin cure prelungite de antibiotice.Având în vedere importanța sistemului imunitar pentru buna funcționare a organismului, specialista este de părere că nu trebuie să se recurgă la automedicație, nici măcar la multivitamine, soluția fiind prezentarea la medic, singurul capabil să acționeze în funcție de datele reale ale stării pacientului.