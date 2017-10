Cum vă protejează "strategia ţestoasei" de cei care se plâng non-stop!

Cum vă protejează "strategia țestoasei" de cei care se plâng non-stop!

Persoanele veșnic nemulțumite, care se plâng tot timpul și din orice fleac, ar trebui ținute la distanță, evident, în limita posibilului, spun psihologii.Nu se poate să nu fi resimțit vreodată în ceafă răsuflarea unor oameni a căror principală grijă este să-și plângă constant de milă și să le transmită celor din jur energie negativă cu toptanul. Psihologul Alina Pandrea spune că astfel de oameni se încadrează în categoria persoanelor toxice, etern negativiste. Oameni care au darul de a-i deruta, demobiliza, necăji pe cei din jur cu intenție. Iar cei care au ghinionul să se afle sub influența lor vor simți că se sufocă. Dacă se întâmplă însă ca plângăcioșii să facă parte din propria familie, atunci viața celorlalți poate deveni un iad. Cel puțin asta este concluzia la care a ajuns o tânără, care și-a propus ca în noul an să iasă de sub influența nefastă a propriei surori, care se plânge non-stop: „Din toate fleacurile. Înțeleg, sunt sora ei, e normal să plângă pe umărul meu când are probleme. Dar ea e constant ne-mulțumită, ridică tonul la mine, e pur și simplu deprimantă, vede totul în negru, nu o mai suport. Mama n-are curaj să se ia de ea, tot mie îmi cere să fiu înțelegătoare. Nu contează că am început să iau Xanax din cauza ei… Toți spun pe la spate că e pacostea familiei, dar în față, îi joacă în strună, iar ea profită!”.Potrivit psihologului, negativiștii, cei veșnic nemulțumiți de tot și de orice, sunt primii care le reproșează celor din jur că nu îi înțeleg. Iar când îi avem în propria familie, într-adevăr, partea cea mai sensibilă și grea în același timp este că se enervează tot timpul și izbucnesc fără jenă, tensionând atmosfera din familie. Tot în categoria persoanelor toxice intră și „pesimiștii de profesie”, care văd totul în negru și a căror plăcere este să transmită asta și celor din jur.Adoptați "strategia țestoasei"Din păcate, psihologul spune că astfel de cazuri sunt la tot pasul, mulți asemenea oameni torturându-i psihic pe cei din jur. „Precum în cazul relatat de cititoarea dumneavoastră, riscul uriaș apare când ne lăsăm în voia unor indivizi atât de egoiști, chiar dacă sunt frații noștri. În primul rând cei din familie ar trebui să știe că în niciun caz nu este spre binele cuiva să se lase veșnic manipulați, dimpotrivă, ar trebui să se impună în fața plângăreților, să fie categorici, dar cu păstrarea siguranței de sine și a calmului”. Dacă, totuși, situația ne obligă să comunicăm cu o persoană negativă, cum este și în cazul de față, psihologul ne recomandă să păstrăm o distanță de protecție față de aceasta, să interacționăm cu ea în mod limitat, să-i răspundem ferm, dar politicos. Și în niciun caz să nu-i permitem să ridice tonul, să trântească sau chiar să ne lovească. Este ceea ce, în psihologie, se numește „strategia țestoasei” - adică, se îmbracă o carapace de protecție. Numai așa ne putem apăra și menține distanța față de cei care ne secătuiesc de resurse, plângându-se tot timpul, chiar dacă fac parte din familie. Cu alte cuvinte, persoanele negative trebuie evitate atât cât este omenește posibil, chiar dacă fac parte din propria familie.