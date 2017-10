Cum trebuie pregătit ficatul pentru sărbători

Ştire online publicată Miercuri, 28 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Numărătoarea inversă pentru sărbătorile de Crăciun, Revelion etc. a început. Având în vedere că mesele copioase pun la grea încercare ficatul, specialiștii cotidianului german Bild ne ajută cum să ne pregătim ficatul pentru sărbători, astfel încât acesta să facă față supliciului la care până și cei mai drastici cu propria siluetă îl supun.Rolul ficatului. Cu o greutate de până la 1,5 kg, ficatul ne controlează metabolismul. Dacă nu ar exista acest organ, am fi complet lipsiți de energie. Zahărul, grăsimile, vitaminele, mineralele, toate sunt prelucrate de celulele ficatului și transmise mai departe, iar toxinele sunt filtrate.IMPORTANT! Celulele ficatului se regenerează în câteva săptămâni. Pentru a preveni supraîncărcarea acestuia de Sărbători, trebuie să-i dăm posibilitatea să producă, în următoarele săptămâni, cât mai multe celule sănătoase. Dacă ne protejăm ficatul acum, ne vom putea răsfăța fără rezerve la masa de Crăciun. Așadar, consumați mâncăruri ușoare, adică cel mult 1.800 de kilocalorii pe zi. Cel mai bine în următoarele proporții: 50% carbohidrați, 30% grăsimi și 20% proteine. Recomandări: carne slabă (de exemplu, de pasăre), pește slab (biban de ocean, cod negru), legume, fructe.Iată ce plante sunt recunoscute pentru rolul lor de a tonifia ficatul:- anghinarea: flavonoidele și substanțele amare stimulează ficatul; se găsește ca atare, sub formă de ceai sau capsule;- păpădia: cel mai bine în salate sau sub formă de ceai;- armurariul sau ciulinul laptelui: ajută la distrugerea toxinelor; se găsește sub formă de ceai sau capsule.Beți cafea! Are acțiune protectoare și sprijină funcționarea ficatului. Conform revistei New Scientist, persoanele care beau două-trei cești de cafea pe zi prezintă un risc cu 40% mai scăzut de a face ciroză din cauza consumului de alcool. Cei care beau patru sau mai multe cafele pe zi (fără lapte, cu zahăr) își diminuează cu 80% riscul de îmbolnăvire. Atenție însă, dacă aveți tensiunea ridicată, nu este indicat să beți atât de multă cafea!Faceți mișcare! Activitatea sportivă regulată ajută la arderea caloriilor și protejează ficatul. Reduceți numărul țigărilor!Cât mai puțin alcool! Specialiștii recomandă nu mai mult de 0,3 l bere sau 0,15 l vin pe zi pentru femei, și nu mai mult de 0,6 l bere sau 0,3 l vin pentru bărbați. Iar asta nu mai mult de cinci zile pe săptămână. În plus, este important să consumați cel puțin doi litri de apă minerală pe zi sau ceai de fructe neîndulcit. De altfel, excesul de alcool și kilogramele în plus sunt cei mai mari dușmani ai ficatului. Acestea au drept efect așa-numitul ficat gras; celulele nu mai pot lucra și mor. Alte consecințe pot fi inflamarea ficatului, ciroza sau cancerul hepatic