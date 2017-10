Cum trebuie pedepsiţi cei care aruncă gunoaie la întâmplare

Din ciclul „Constanța reală“

Cum trebuie pedepsiți cei care aruncă gunoaie la întâmplare

La ora actuală, în România, ca și în Constanța, există tot felul de norme, de la hotărâri de Consiliu Local, până la hotărâri de Guvern și chiar legi care prevăd amenzi pentru cetățenii care aruncă gunoaiele la întâmplare. Dar nu există nicio lege care să îi pedepsească aspru pe cei care nu își fac datoria de a-i amenda pe contravenienți.Românii se plâng non-stop că plătesc o grămadă de taxe - și la primărie, și la stat, iar din banii colectați, nu resimt a avea o viață mai bună, mai sigură, mai confor-tabilă. Aproape că nu există om care să nu fi văzut pe cineva cum aruncă o hârtie în mijlocul străzii, fără jenă, deși oricine știe că pentru asemenea fapte ar trebui să se plătească amenzi. Și mai rău este că, deși au coșul de gunoi sub nas, preferă să arunce tot felul de resturi, ambalaje, mucuri de țigări etc. etc. unde nimeresc, chiar dacă se află în plin oraș, pornind de la premiza că oricum există alte persoane plătite să curețe după ei. Cel puțin asta au lăsat să se înțeleagă unii concitadini, mai tineri sau mai vârstnici, care, așteptând sosirea autobuzului de pe linia 100 în dreptul Spitalului de Boli Infec-țioase, și-au făcut un obicei din a arunca tot ce le prisosește dincolo de gard, în curtea spitalului. În aceste condiții, oricine poate vedea, la orice oră și în orice anotimp, că acest perimetru col-căie de resturi de tot felul, oricâtă curățenie s-ar face, nu se poate ține pasul cu „nesimțiții”.„Arunc gunoiul unde vreau și punct!“Cei care circulă în această parte a Constanței și își doresc un oraș curat, au încercat să ia atitudine împotriva „nesimțiților” surprinși în flagrant. Din păcate, răspunsurile primite i-au șocat: „N-aș vrea să cred că suntem o societate incurabilă, însă realitatea mă obligă să nu mai sper la vindecarea proastelor obi-ceiuri. Ce mă doare și mai tare este că tineri care ar trebui să țină la curățenia orașului sunt primii care-și bat joc de de aerul, tuturor, până la urmă. Eram în stația 100, iar o puștoaică sorbea dintr-o sticlă de suc. Pentru că nu i-a plăcut gustul, a aruncat rapid sticla, cu suc cu tot, printre gratiile gardului, în curtea spitalului, deși muștele șiroiau. Am întrebat-o de ce face asta, câtă vreme coșul de gunoi, din fața ei, era aproape gol, și mi-a răspuns în mare scârbă: „Arunc gunoiul unde vreau și punct!” – ni s-a plâns Dora Nedelcu. Apoi, femeia ne-a povestit că la câteva secunde după acest episod, a intervenit, foarte nervos, un alt tânăr, care tocmai terminase de mâncat o înghețată și, evident, a aruncat ambalajul în același loc: „Și ce dacă aruncăm gunoiul acolo? Spitalul e un loc public, e treaba celor de la Salubritate să curețe după noi, de-aia îi plătim așa de gras, nu?! Doar n-am aruncat în vreo curte privată!”.„Să se desființeze taxele!“O poziție similară o au și șoferii care aruncă gunoaiele pe șosea, fie că se află în oraș ori în afara unei localități. Cel puțin la concluzia asta a ajuns Ioana Velicu: „Pe mine mă mănâncă limba, nu suport nesimțirea, și m-am luat de niște șoferi care-și aruncau chiștoacele în timp ce așteptau la stop. Unul mi-a zis că până nu se desființează taxa de salubrizare, el aruncă gunoiul unde vrea. O șoferiță, mai șmecheră, mi-a zis că ea ar plăti amendă și m-a întrebat, la mișto, dacă știu eu la ce ghișeu se încasează amenzile pentru gunoaie, dacă tot mor de grija lor, sau dacă am văzut vreun polițist prin zonă, ca să se predea! Nu mă mai miră nimic, prea multe lucruri serioase sunt luate la mișto, de aia a ajuns orașul un tomberon, din cauza nesimțirii!”.Lipsa coșurilor de gunoiPe de altă parte, Silvia Krasovski a ținut să ne spună că până și pe marile bulevarde, coșurile de gunoi sunt insuficiente: „Nesimțiții nu pun gunoiul în coș, darămite să și-l țină în sacoșă, până acasă! Și pe bu-levarde sunt porțiuni mari fără co-șuri sau cu coșuri rupte, iar la car-tier, n-ai să vezi așa ceva! Dacă-i vâna cineva să-i amendeze, poate aveam și noi un oraș curat! Plus că, la cartier, gunoaiele se ridică o dată pe săptămână, prea puțin, mai ales vara!”.Dumneavoastră, dragi cititori, cum considerați că trebuie pedepsiți cei care aruncă gunoaiele la întâmplare?