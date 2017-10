Veterinarul pe recepție

Cum trebuie hrănite pisicile castrate

„Ca să nu mai umplem casa de pisoi, anul trecut, am sterilizat pisica. Problema e că a început să ia în greutate enorm, abia se mișcă și nu se mai pot juca nepoții cu ea. Mai pot s-o aduc la talia de dinainte? Mi-e teamă să nu moară, pare drogată!” (Ramona Ignat).v v vOricât de mult și-ar iubi animalele de companie, dacă stăpânii nu au minime informații cu privire la modul corect de hrănire în diferite etape ale vieții, pisicile vor avea foarte mult de suferit, precizează medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. Suferință la care, evident, se adaugă și îngrijorarea stăpânilor, care nu suportă să le vadă neajutorate sau, și mai rău, bolnave. Pentru a nu ajunge să devină obeze, în afară de vârsta pisicii, care are un rol esențial în alegerea hranei, contează enorm și dacă felina este sau nu sterilizată. Cu toate că sterilizarea sau castrarea se practică datorită beneficiilor recunoscute – cum ar fi prevenirea unor boli, stoparea bufeurilor, longevitate etc., totuși, schimbările hormonale și metabolice pe care le aduce acest proces pot duce la obezitate, dacă animalul nu este hrănit corect, întrucât s-a constatat că apetitul după operație crește cu circa 30 la sută, ceea ce lasă urmări serioase asupra taliei.Ce-i de făcut? Medicul ne-a explicat că sterilizarea se practică la scară din ce în ce mai largă, iar această realitate a condus la nevoia unui tip special de hrană pentru pisicile din această categorie. Hrană care are un conținut controlat de grăsimi, de fibre, dar include, în funcție de vârstă, și alte adaosuri benefice sănătății felinei castrate. Așa stând lucrurile, pentru a nu lua prea mult în greutate, stăpânii felinelor ar trebui să procure, din magazinele specializate, hrană specială pentru pisici sterilizate.