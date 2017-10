Cum trataţi acasă rinofaringita copilului

Medicul de gardă

Cum tratați acasă rinofaringita copilului

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu am mașină personală, sunt singură și n-am posibilitatea să merg cu copilul la doctor pentru orice răceală. Aș vrea să știu cum să-l tratez corect acasă în caz de rinofaringită, dacă se poate. Vă mulțumesc” (Ana Ibraim).Acționați la primele simptomeDacă are nasul înfundat sau îi curge, are puțină febră, tușește, strănută, medicul specialist pediatru Anca Sima, din cadrul Clinicii Homeomed, precizează că este vorba despre rinofaringită, care, de regulă, se ameliorează în patru zile și se vindecă în circa zece zile. Dacă nu se ia însă nicio măsură, o bacterie poate suprain-fecta nasul și faringele prin infec-tare virală. Pentru ca infecția să nu se răspândească, încă de la primele simptome, fără a face ex-ces de medicamente, specialista recomandă următoarele: l Scă-deți febra dacă depășește 38,5 grade Celsius, dar sfătuiți-vă în acest sens cu medicul l Spălați-i nasul de câteva ori pe zi cu soluție antiseptică (ser fiziologic sau apă sărată sterilă) l Desfundați-i nasul pentru ca micuțul să nu respire pe gură. Pentru cei mai mici folosiți șervețelele umede de unică folosință l Dați-i lichide regulat, umeziți-i camera și nu o încălziți prea mult, pentru a evita uscarea mucoaselor l Evitați schimbările bruște de temperatură și țineți-l la căldură dacă este posibil l Calmați tusea seacă cu antitusive, dați-i ceaiuri, siropuri naturale din ceapă, ridiche neagră l Dacă tusea este puternică, folosiți mucolitice l Puteți folosi tratamente homeopate, precum Oscilococci-num, de exemplu, indicat în stările gripale. Dacă starea generală se agravează, chemați medicul.