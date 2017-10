Cum ţi-ai dori să fie viitorul tău primar?

Cum ți-ai dori să fie viitorul tău primar?

Putem spune că numărătoarea inversă a alegerilor locale a început. În ziua de 10 iunie, alegătorii vor avea șansa de a opta pentru candidatul pe care îl consideră cel mai puternic. Ce calități trebuie să aibă o persoană pentru a ocupa scaunul pentru care candidează? În legătură cu acest subiect, fiecare alegător are propria viziune:v v vLucia Delicostea este constănțeancă și ne-a mărturisit că nu se așteaptă la cine știe ce realizări-minune din partea viitorului primar al urbei de la malul mării. Mai mult, ne-a mărturisit că promisiunile candidaților o lasă rece: „Ar putea să fie oameni de bună credință, însă dacă e să mă iau după câte a promis domnul Mazăre și nu s-a ținut de cuvânt, cred că am epuizat subiectul ăsta. Însă, m-aș declara mulțumită, ca șofer, dacă s-ar face în centrul orașului, zona Pieței Grivița, o parcare cu plată, subterană, supraterană, suspendată, nu îmi pasă pentru ce formulă se va opta, numai parcare să fie. Este inadmisibil cât trebuie să te învârți în această zonă ca să poți să parchezi. Despre hienele care ne așteaptă la cotitură, alt dezastru! E asta o mare așteptare pentru un oraș european?”.v v vAdrian Marcu este de părere că orice primar ar trebui să răspundă în cazul în care nu-și respectă promisiunile făcute în perioada campaniei electorale. Totul, din cauză că, ignorându-le sistematic, se subînțelege că s-a așezat la cârma localității prin fraudă, fie aceasta și morală: „Fiecare candidat să-și facă un fel de fișă a postului de primar din propriile promisiuni. Să fie un fel de contract, parafat chiar la notar sau ceva legalizat, se poate găsi o formulă. În fond, el va fi un angajat al primăriei ca orice angajat din țara asta. Păi, ce pățește un angajat dacă nu-și respectă obligațiile din fișa postului? Se știe prea bine că niciun patron nu tolerează chiulul. De aceea, fiecare primar să dea socoteală în fața alegătorilor (adevărații lui patroni), după fiecare an scurs din mandatul său, de felul cum și-a respectat promisiunile, iar dacă e pe… minus, să se dea la o parte. Cine nu vrea să-și trăiască viața de primar, apoi să se plângă că nu știu cine l-a boicotat? Dacă răspundere personală nu e, nimic nu se mai mișcă în țara asta!”.v v vHarieta Ion este de părere că oricine ar câștiga primăria constănțeană, dacă va repara, în primul an de mandat, trotuarele făcute praf, se va declara mulțumită.