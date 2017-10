Cum ţi-ai dori să fie viitorul tău primar?

Cum ți-ai dori să fie viitorul tău primar?

O dată la patru ani, puterea se află în mâinile electoratului. Fără pretenția de a atinge toate calitățile portretului-robot al primarului perfect, cititorii noștri încearcă să facă fișa postului unui edil șef după care râvnesc, de la care așteaptă să facă ceva pentru localitatea în care trăiesc.Să aibă abilități de conducereLoredana Matei consideră că un primar trebuie să fie o persoană cu foarte multe calități, de departe, abilitățile de conducere fiind cele mai importante. Or, din punctul său de vedere, o persoană are certe abilități de conducere când îi poate determina pe alții să se implice de bunăvoie într-o acțiune, și nu pentru că s-ar teme de consecințele pe care le-ar putea avea nesupunea lor sau supunerea formală, automată cerințelor oficiale: „Oamenii, în general, cer unui primar să coordoneze echipe energice, eficiente, cu idei, ceea ce mi se pare esențial pentru ca obiectivele unei comunități să fie atinse cu brio. Nu primarul trebuie să fie tot timpul pe teren, ci echipele sale. El trebuie doar să le con-troleze și coordoneze”.Putere de analizăÎn viziunea lui Tudor Mihai, un bun primar trebuie să aibă o mare putere de analiză și sinteză, să fie permanent centrat pe obiec-tivele pe care le are de îndeplinit și, mai ales, capabil de o viziune de ansamblu: „Indiferent unde s-ar afla, un primar care dispune de aceste calități, va ști întot-deauna ce se întâmplă cu oamenii lui, ce fac ei concret pentru ca promisiunile lui electorale să prindă contur. Nu trebuie să fie un supraom, doar să fie supramun-citor!”.Bun administrator al resurselor umaneDacă un edil șef nu se va înconjura de oameni competenți, eficienți, puși pe fapte mari, greu va reuși să ducă până la capăt un proiect: „Orice șef, fie el de oraș, comună, firmă, clan, orice vă trece prin cap… dacă nu știe să administreze resursele umane, nu va reuși să le administreze nici pe cele materiale sau financiare. Deci, Constanța are nevoie de un primar care să relaționeze corect cu subalternii, dar să aibă disponibilitatea de a-i asculta și pe cetățeni. Pentru asta, e nevoie de muncă și seriozitate. Sperăm ca viitorul primar să răspundă acestui portret!” (Corina Mi-troiaș).