Cum ţi-ai dori să fie viitorul primar al Constanţei?

Cum ți-ai dori să fie viitorul primar al Constanței?

O dată la patru ani, puterea se află în mâinile electoratului. Fără pretenția de a atinge toate calitățile portretului-robot al primarului perfect, cititorii noștri încearcă să facă fișa postului unui edil șef după care râvnesc, de la care așteaptă să facă ceva pentru oraș.Calitatea alegătorilor, mai importantă decât candidatul!Ideea pe care a dorit s-o transmită astăzi Dumitrana Vanghele este aceea că într-un sistem cu adevărat democratic, din punctul său de vedere, contează mai mult calitatea alegătorilor, decât calitatea candidaților. Până la urmă, i se pare normal să fie ales candidatul care va face impresia cea mai bună majorității și nu neapărat cel mai competent. Nici nu se prea poate altfel, din moment ce criteriul de selecție se află în mâna unui număr mic de persoane care-și exercită dreptul de a vota: „Nu dau lecții nimănui, însă la Constanța avem deja o veche tradiție din acest punct de vedere, nu vreau să jignesc pe nimeni. Pentru a depăși momentul, mi-aș dori ca votul să fie obligatoriu. Cum nu este, încă, mi-aș dori ca prezența la vot să se apropie de sută la sută”. Fiind atâtea „capete”, printre alegătorii comozi în gândire, indiferenți, apăsați de prejudecăți, cu limitările lor în convingeri, cu un anumit grad de informare, se vor strecura și oameni care știu într-adevăr de ce calități are nevoie un primar al unui oraș atât de mare și important precum Constanța, care vor ști să caute, fie și în discursurile electorale, argumentele și competențele unui candidat sau altul: „Ca alegători, avem nevoie și noi de educație, pentru că de rezultatul votului nostru depinde soarta orașului. Un fel de cursuri care să ne învețe cum să alegem în cunoștință de cauză, cam asta ar fi ideea pe care doresc s-o transmit”.Viitorii candidați, la pas prin oraș!Pentru Denisa Vâlciu, adevă-ratul test pe care ar trebui să-l treacă un candidat la primăria Constanței ar fi luarea orașului la pas, dar nu de unul singur, ci și cu viitori alegători în urma lui, a căror obligație să fie aceea de a-i observa gesturile și exprimările atunci când vede tot ceea ce nu face deloc cinste Constanței: „Dacă va fi capabil să-și dea seama ce trebuie schimbat în oraș, poate prezenta cât de cât o garanție că și-ar dori să facă asta. S-a văzut în atâta amar de ani, că actualul primar chiar nu și-a dorit să schimbe nimic în Constanța, ochii lui au privit doar înspre Mamaia. Propun ca această stațiune să fie declarată oraș, nu m-ar deranja să fie primar Radu Mazăre!”.