Cum ţi-ai dori să fie viitorul primar al Constanţei?

Cum ți-ai dori să fie viitorul primar al Constanței?

Ştire online publicată Vineri, 24 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O dată la patru ani, puterea se află în mâinile electoratului. Fără pretenția de a atinge toate calitățile portretului-robot al primarului perfect, cititorii noștri încearcă să facă fișa postului unui edil șef după care râvnesc, de la care așteaptă să facă ceva pentru oraș.Să nu fie fariseuPentru că problema căldurii ar trebui să-l intereseze în primul rând pe primar, extrem de supărată și, în același timp contrariată, din cauza costurilor exagerate pe care le suportă constănțenii care primesc agentul termic de la RADET, Magdalena Voinea își dorește un primar sincer: „Nu poți să te bați cu pumnu-n piept că ești pesedist, că te interesează situația oamenilor nevoiași, în principal, pentru ca apoi să nu dai doi bani pe prețurile plătite de aceștia la utilitățile de bază. Eu am depășit plafonul cu câțiva lei și nu mai primesc subvenție… Și mă refer aici la toate utilitățile, nu numai la căldură. Eu, dacă aș fi primar, mi-ar fi greu să știu că oamenii care m-au ales mă suspectează de tot felul de jocuri politice dubioase. Eu cred că dacă la putere era PSD-ul, altul ar fi fost astăzi prețul gigacaloriei la Constanța. Dacă greșesc, aștept argumente!”.IntegruUn primar care se respectă nu trebuie să uite niciodată că în fața alegătorilor cântăresc doar faptele, nicidecum vorbele, consideră Sofia Bulgaru. Și, mai ales, să-și păstreze cuvântul dat, iar când, justificat, nu și-l poate respecta, să cheme oamenii și să le explice motivele: „Dacă un primar nu stabilește reguli clare, cu termene limită clare și nu este primul care le respectă, degeaba a mai fost inventată funcția de primar. Ne gospodărim fiecare pe ulița noastră și nu mai plătim pe cine-va care să facă numai ce vrea el”.Să aibă viziune„Un primar bun are nevoie de o viziune clară, care să le ofere subalternilor siguranța că au în el un turn de control. Nu sunt vorbe prețioase, însă un primar pentru un oraș cum este Constanța trebuie să fie un om cu viziune, pe care s-o poată… comunica și oamenilor de toate nivelurile” (Lori Moscu).