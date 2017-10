Cum ţi-ai dori să fie primarul oraşului tău?

Cum ți-ai dori să fie primarul orașului tău?

Marţi, 07 Februarie 2012

O dată la patru ani, puterea se află în mâinile electoratului. Fără pretenția de a atinge toate calitățile portretului-robot al primarului perfect, cititorii noștri încearcă să facă fișa postului unui edil șef după care râvnesc, de la care așteaptă să facă ceva pentru oraș.O persoană cu notorietateDana Suciu și-ar dori ca viitorul primar al Constanței să facă parte din lista cu elite a orașului, să fi fost șeful unei instituții cu rezonanță: „Un om foarte bine cunoscut, cu fișa la vedere, care să nu aibă nimic de ascuns. Asta nu înseamnă că trebuie să fie perfect, însă balanța să încline de partea calităților”.Să aibă stofă de șef„Eu cred că în Constanța este nevoie de un om cu stofă de șef model. Dar și de un om care să nu facă din primărie o fortăreață cu accesul permis numai cui trebuie. Impresia mea e că în momentul de față, primăria este instituția personală a domnului Mazăre. Îmi doresc o primărie a tuturor constănțenilor” (Simona Mirea).Să candideze o femeie!Miruna Nistor este de părere că orașul nostru are nevoie la cârmă de o femeie puternică: „Mă tot întreb de ce nicio femeie nu are curajul să candideze pentru primăria Constanței?”. Cititoarea noastră lansează un apel către toate femeile puternice ale urbei noastre să iasă la rampă cu un program de care orașul are nevoie în acest moment: „Nu cred că există constănțean mulțumit de felul cum arată trotuarele sau de lipsa locurilor de parcare. Un subiect foarte discutat în rândul cetățenilor și totuși nerezolvat. O femeie are răbdarea să ia orașul la pas și să vadă că ne rupem picioarele în bordurile și în trotuarele sparte, poate să vadă starea jalnică a parcurilor, a zonei peninsulare etc. etc. Orașul s-a sluțit și numai o femeie poate să-i redea frumusețea”.Gospodar și politician fără cusurVlad Petre crede că un primar de calibru trebuie să fie un gospodar desăvârșit, dar și un politician respectabil.