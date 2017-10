Cum te poţi vindeca folosind legume

Cum te poți vindeca folosind legume

Sâmbătă, 23 Martie 2013

Varza: face bine la dureri de gât, dureri de cap, răgușeală, arsuri, plăgi, răni, contuzii, dureri musculare sau reumatismale, entorse, vânătăi. Mod de folosire: se spală frunzele de varză, se înlătură nervurile centrale și se strivesc trecând peste ele cu un rulou de lemn sau o sticlă. Când apare sucul pe frunze acestea pot fi aplicate astfel: se iau 2-3 frunze groase care se acoperă cu o pânză groasă și se leagă cu tifon. Bandajul se ține 2-4 ore sau toată noaptea dacă e cazul. Când apare senzația de căldură insuportabilă se aplică alte frunze proaspete.Ceapa ne ajută în caz de: 1. diaree-o mână de foi de ceapă la un litru de apă. Se lasă să dea în clocot 10 minute. Se bea o jumătate de litru pe zi.2. gripă, răceală-2 cepe tăiate în felii subțiri se lasă la macerat în jumătate litru de apă. Se bea un pahar între mese și unul la culcare timp de câteva zile. 3. tăieturi, arsuri-se aplică felii de ceapă pe leziune, se acoperă cu o pânză subțire și se pansează. Lămâia combate: 1. greață, vărsăturile -sucul unei lămâi stoarse adăugat în jumătate pahar de apă îndulcită cu jumătate linguriță de zahăr. 2. durerile de cap-comprese cu suc de lămâie sau felii de lămâie pe tâmple. 3. gingii care sângerează-se freacă gingiile cu o felie de lămâie, dimineața și seară timp de câteva zile. 4. gripă, răceli-se bea sucul unei lămâi diluat în jumătate pahar cu apa 5. hemoragii nazale-se aplică în nara care sângerează un tampon de vată îmbibat în suc de lămâie. Roșiile sunt o sursă bogată de vitamina C. O singură roșie conține peste 50% din necesarul zilnic de vitamina C al unui adult. Conțin de asemenea mult fosfor organic, sodiu, calciu, potasiu, magnesiu, acid oxalic și sulf. Pentru combaterea obezității, pe tot parcursul verii se bea zilnic, pe nemâncate, un pahar de suc de roșii.Spanacul este mai bogat în resurse nutritive netratat termic. Spanacul mai este important și datorită conținutului ridicat de clorofilă. Sucul de ridiche curață sinusurile și este utilizat ca remediu naturist și în tratamentul amigdalitelor inflamate.Morcovul are un conținut mare de vitamina A, un valoros antioxidant care inactivează radicalii liberi extrem de periculoși pentru om. Unul din cele mai grave efecte ale prezenței radicalilor liberi în corpul uman este apariția cancerului. Morcovii sunt și o valoroasă sursă de energie. O ceașcă cu suc de morcov băută dimineața este mult mai indicată decât o ceașcă de cafea. Morcovii sunt o sursă și de vitamina C, aproape toate vitaminele complexului B, fier, potasiu, fosfor și sodiu. Sunt ușor de digerat și produc eliberarea excesului de colesterol.Cartoful: ne ajută în cazul arsurilor, degerăturilor, al erupțiilor, plăgi și umflături ale pleoapelor. Mod de folosire: cataplasme cu cartofi cruzi rași. Se poate adăuga ulei de măsline.