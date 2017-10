Cum te poţi pensiona în regim de urgenţă

1

Minciuni de adormit copii

Realitate cruda este sa confirm ca normele metodologice 340/2001 schimba legea veche 19/2000 in esenta ei, amandoua actele sunt semnate de Marian Sarbu (fost PSD). In esenta, normele si CJP C-ta te executa dupa data nasterii, iar Legea te incadreaza dupa data depunerii cererii. Cei nascuti din 1950, dupa norme trebuie sa aiba 35 ani contributie si 65 vechime iar dupa Lege, 32 ani si 8 luni iar vechime 63 ani si 10 luni. Consider ca Normele ("terfelogul") ce se aplica de CNPensii este un abuz si trebuie pedepsit, iar toti pensionarii ce au fost scosi la pensie conform "terfelogului"sa-si ceara drepturile legale.