Cum te ajută statul să alegi cea mai avantajoasă pensie

Există situații-limită în viață, care presupun nu doar traume sufletești, ci și suferințe materiale provocate de pierderea principalului susținător financiar al familiei. Pentru ca acestea să fie mai ușor depășite, statul dă posibilitatea soțului supraviețuitor săaleagă între propriul salariu, propria pensie și pensia de urmaș, dacă opțiunea îi aduce mai mulți bani în buzunar.Toată lumea știe că soțul supraviețuitor care îndeplinește condițiile cerute de lege are dreptul la pensie de urmaș după soțul decedat. Nu toți știu însă dacă soțul supraviețuitor poate să renunțe la propriul salariu în favoarea pensiei de urmaș, pe motiv că acesta este mai mic decât pensia de urmaș. Dar dacă soțul supraviețuitor este, la rândul său, pensionar, îi permite legislația să aleagă între pensia personală și cea de urmaș sau să cumuleze cele două pensii?Deși, din start, s-au declarat sceptice asupra posibilității de a alege cea mai avantajosă pensie, în condițiile în care bugetul de pensii este „la pământ”, cum încercarea moarte n-are, cititoarele noastre, Adela Mihai și Zenaida Crici și-ar dori să știe dacă au dreptul la acest gen de opțiune.Salariu sau pensie?Gabriela Goschin, director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța ne-a confirmat că soțul supraviețuitor poate să aleagă între salariul propriu și pensia soțului trecut în neființă. Însă, mai întâi, ne-a explicat că soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș în anumite condiții, după cum urmează: a) Pe tot timpul vieții, după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă perioada căsătoriei a fost de cel putin 15 ani. Dacă au fost căsătoriți între 10 și 15 ani, cuantumul pensiei se diminuează cu 0,5 % pentru fiecare lună, respectiv cu 6 % pentru fiecare an, în minus față de 15 ani. b) Pe tot timpul invalidității de gradul I sau II, dacă perioada căsătoriei a fost mai mare de un an. c) Pe tot timpul vieții și indiferent de vârstă dacă soțul a decedat din cauza unui accident de muncă, boală profesională sau tuberculoză. d) Dacă soția nu se încadrează în pozițiile a și b, va primi pensie de urmaș numai șase luni e) Până când ultimul copil împlinește vârsta de șapte ani, dacă la data decesului soțul supraviețuitor avea în întreținere copii sub șapte ani și nu se încadrează în pozitiile a și b.Cât privește posibilitatea renunțării la salariu, cei interesați trebuie să știe că pensia de urmaș de la pozițiile c, d și e se asigură numai dacă soțul supraviețuitor nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea socială este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (salariul mediu brut se stabilește anual prin legea de aprobare a bugetului asigurărilor sociale de stat). Potrivit Institutului Național de Statistică, în noiembrie 2012, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 2173 lei.Pensia proprie sau cea de urmaș?Această opțiune este posibilă dacă soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie îndeplinește condițiile cerute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat. Însă, în niciun caz, soțul supraviețuitor nu va primi pensia integrală a soțului, ci doar 50 la sută din valoarea acesteia. De reținut că valoarea pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător și în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, căci alături de soția supraviețuitoare, pot exista și copii care au acest drept.Ori una, ori alta!Cât privește posibilitatea ca soțul supraviețuitor să beneficieze în același timp și de pensia personală, și de cea de urmaș, cumulul celor două pensii nu este permis de lege. Așadar, cel în cauză poate să se hotărască asupra pensiei de pe urma căreia, evident, va avea de câștigat, altfel acest demers nu ar avea nicio justificare.Cererea pentru pensia de urmaș (la care se vor atașa cuponul propriu de pensie și cuponul de pensie al decedatului; declarație că nu s-a recăsătorit după moartea soțului; act de identitate, certificat de naștere și de căsătorie) se depune la Casa Județeană de Pensii - biroul „Stabiliri pensii”, iar pensia cea mai avantajoasă va fi primită începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii solicitării de opțiune.l eventuale probleme. (F.Z.)