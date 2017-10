Cum ştii că ai făcut oreion

2

Oreion

Buna ,copilul meu are 5 anisori si acum 2 zile cand sa trezit a zis ca il doare langa ureche am crezut ca a dormit cu gatu stramb nu am bagat in seama urmatoarea dimineata sa trezit plangand ca il doare mam uitat si era putin umflat,am mers cu el la doctor si nea zis ca e oreion ,nu i sa umflat mai tare ,nu face nici febra e energic