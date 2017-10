Cum şi când vă puteţi branşa la gaze

Cum și când vă puteți branșa la gaze

Cu toate că și-ar fi dorit să treacă mai demult la încălzirea pe gaze, constănțenii se plâng că nu doar debranșarea de la RADET este dificilă, ci și racordarea la rețeaua de gaze naturale a orașului, chiar și în zonele străbătute de conducte ale Congaz. Congaz precizează că printr-o procedură extrem de simplă, oricine poate afla dacă zona în care locuiește îi permite branșarea la gaze.Nu mai miră pe nimeni tendința constănțenilor de a scăpa de sub… papucul RADET și de a căuta alternative mai suportabile pentru încălzirea locuințelor, racordarea la gaze fiind una dintre acestea. Din păcate, nenumărate semnale ale cititorilor atrag atenția că din cauza procesului lung și complicat de branșare la gaze, oamenii sunt nevoiți să suporte „facturile nemi-loase” ale regiei constănțene de termoficare: „Degeaba te debranșezi de la RADET (oricine cred că vrea să scape de monopolul lor), dacă alternativa gaze de la Congaz nu e viabilă... Am depus cerere de racordare de doi ani și degeaba, nu există nicio șansă de a avea gaze prea curând pentru că în planul dânșilor de dezvoltare nu intră și zona B-dul Tomis colț cu Tulcei, deși pe Badea Cârțan sunt trase gaze. Scăpăm de un monopol și dăm de altul! Pentru compania Congaz, se pare că o asociație de proprietari reprezintă o investiție neprofitabilă”.„Am avut o tentativă anul trecut să ne racordăm la gaze, după tot scandalul cu costurile ucigătoare la căldură, dar ne-am blocat. Locuim în zona Trocadero, vecinii noștri de la case toți și-au tras gaze. Preșe-dintele de bloc ne-a tăiat macaroana din start. Problema e că avem costuri și mai mari la întreținere și ne-am hotărât ca în vară să trecem pe gaze. Am încercat să aflăm de la Congaz ce șanse avem și ne-au spus să depunem o cerere la City Parc. Noi nu vrem decât să știm precis dacă ne putem încălzi pe gaze iarna viitoare, ca să știm ce facem cu debranșarea. Plus că la Congaz, până îți răspunde cineva la Relații cu Publicul, ți se lungesc urechile!” (Marieta Vladimir).Modificările legislative au blocat investițiilePotrivit Congaz, una din preocupările continue ale companiei este de a oferi partenerilor săi servicii de cea mai bună calitate, atât pentru activitatea de bază, cât și pentru cele conexe, inclusiv canale de comunicare care să asigure accesul facil la informații și servicii. Referitor la așteptările cititorilor noștri, s-ar părea că anul 2013 are semne bune. Cel puțin asta a reieșit din cele declarate de Gheorghe Stoicescu, din cadrul Serviciului Clienți Noi Congaz, care a precizat că pe parcursul acestui an, lucrările de investiții în rețeaua de distribuție gaze naturale, cu instalațiile aferente, vor continua în zona Tomis Nord (de la Soveja, până la intersecția… Vapor cu Aurel Vlaicu, Ștefăniță Vodă, în care este inclus și perimetrul intersecției Tomis cu Tulcei). Mai exact, în principiu, în prima etapă se va lucra pe strada Tulcei, existând toate aprobările necesare: „Proiectul este mai vechi, însă lucrurile trenează din cauza modificărilor apărute în diverse articole din legislația în materie. Prima zonă de lucru, cel puțin așa ni s-a spus, va fi acest perimetru”.Informații certeReferitor la dilemele semnalate de locatarii mai multor blocuri din zona Trocadero (este valabil și pentru alte zone unde se știe că există conducte de gaze), Gheorghe Stoicescu ne-a explicat că orice potențial client al Congaz poate afla cu exactitate dacă la adresa lui de domiciliu este posibilă branșarea la gaze. Pentru aceasta este suficient să se adre-seze biroului Congaz din cadrul City Parc, unde va depune o „cerere de informații”, chiar așa se numește. Apoi, pe baza acestei solicitări, un consilier de zonă se va deplasa la fața locului, pentru a verifica dacă, din punct de vedere tehnic, este posibilă branșarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Cu această ocazie, se va putea avansa clientului și un tarif estimativ, pentru a ști dinainte de câți bani va avea nevoie pentru a se bucura de acest sistem de încălzire.Este bine de știut că potrivit contractului de racordare, durata de execuție a branșamentului este de maximum 60 de zile lucrătoare de la data emiterii autorizației de construire, respectiv autorizației de intervenție în domeniul public, după caz.