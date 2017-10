Cum… să cureţi faţa invadată de puf

Cosmetica la domiciliu

Cum… să cureți fața invadată de puf

„Am vrut să scap de puful de pe față și m-am ajutat de o lamă de ras. Nu vă spun ce-a ieșit… arată urât. Cineva mi-a spus să mă epilez cu aparatul, dar nu-l mai pot lăsa să crească. Ce mă sfătuiește cosmeticiana să fac în situația asta, mai ales că sunt brunetă și se observă și de la distanță?” – Elena N.xxxSpecialista în cosmetică, Bogdana Oancea Stoian, ne-a explicat că la persoanele cu tenul brunet care se confruntă cu asemenea probleme, ideală ar fi decolorarea pufului de pe față. Motivul este simplu: dacă firele de păr sunt foarte groase, epilarea poate duce la infectarea porilor sau la creșterea părului pe sub piele. Totuși, epilarea pufului de pe față este eficientă dacă acesta este foarte fin și nu există riscurile amintite mai sus.Având în vedere că pielea tenului este foarte sensibilă, cosmeticiana vă recomandă ca epilarea sau decolorarea pufului de pe față să fie făcute de persoane de specialitate.Cât privește folosirea aparatului de ras, niciodată nu va fi o soluție pentru înlăturarea pufului de pe față. Totul, din cauză că lama taie firul de păr și nu îl smulge din rădăcină, cum ar trebui. Tocmai de aceea imediat ce opărul crește devine și foarte aspru la atingere. În plus, dezavantajul acestei metode este că îndesește firele de păr, le închide la culoare și le face mai groase decât erau la început. Așa că lăsați… bărbierirea în seama bărbaților și mergeți la o cosmeticiană, pentru a găsi o soluție în cazul de față, dar și pentru a vă recomanda o formulă corectă de înlăturare a pufului pe viitor.Dacă n-o să ajungeți prea repede la un cabinet cosmetic, să știți că există în comerț creme speciale pentru față, care sunt incomparabil mai delicate și, în plus, inhibă creșterea firului de păr, iar după folosire, părul crește mai fin și nu la fel de asupru precum cel tăiat cu lama de ras. Totul, din cauză că această cremă specială are capacitatea să intre și în pori. Totuși, nu renunța la ideea de a te consulta cu un specialist în cosmetică sau chiar cu un dermatolog.