Cum se tratează rinofaringita

„Copilul meu are cinci ani și are deja probleme cu rinofaringita. Din cauza asta, strănută tot timpul, tușește, nu prea are poftă de mâncare. Este mai friguros și, din cauza asta, încălzesc prea mult teracota. E posibil să fie căldura de vină? Pot să-i dau antibiotice, împotriva complicațiilor? Rog medicul să mă ajute cu niște sfaturi. Elena”. Rinofaringita acută este o inflamație a mucoasei nazale și faringiene, afecțiunea fiind cauzată de un virus, ne-a explicat dr. Katy Blacioti, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed. Dacă, de exemplu, în cazul sugarilor, primul semn al bolii este febra, la copiii mai mari, cele dintâi simptome sunt uscăciunea și iritarea mucoasei nasofaringiene, urmate de strănut, adesea, și tuse, cefalee, dureri musculare, lipsa poftei de mâncare. În ceea ce privește febra, aceasta este moderată. Cât durează afecțiunea. De precizat că, abia pe parcursul celei de-a doua zi de boală secrețiile nazale sunt mai puternice. Însă, de regulă, rinofaringita durează circa patru zile, dacă este tratată corespunzător. Complicații. În timp ce la sugari, în general, poate să apară otita medie, la copilul mai mare, există riscul sinuzitei. Referitor la antibiotice, medicul spune că acestea nu influențează evoluția bolii, dar nici nu exclud complicațiile. Pentru a ține lucrurile sub control, este necesară umidificarea aerului din încăpere, hidratarea copilului cu lichide la intervale foarte dese, desfundarea nasului (aspirarea secrețiilor cu o pompă nazală, în cazul bebelușilor) sau îndepărtarea acestora cu ajutorul unor tampoane de vată umectate cu ser fiziologic. Picăturile de nas pentru copii se administrează cu 15-20 de minute înaintea meselor și nu mai mult de patru-cinci zile, iar pentru combaterea febrei se poate folosi paracetamol pentru copii. Însă, când copiii au probleme respiratorii, este bine să se meargă la un consult medical.