Medicul de gardă

Cum se transmite hepatita C

„Este posibil ca după tratarea unei simple carii să te molipsești cu hepatită C de la alți pacienți? Cum se ia boala asta, de ce apare? E posibil să te îmbolnăvești dacă mănânci din farfuria bolnavului? Vă mulțumesc mult pentru răspuns, Flori Dorian”.v v vReferitor la căile de transmitere a infecției cu virus C, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center a precizat din start că aceasta nu se face pe cale digestivă. În schimb, contaminarea se poate face prin intervenții stomatologice incorect efectuate, dar și prin transfuzii, intervenții chirurgicale, ace de acupunctură, tatuaje, manichiură și pedichiură, pe cale ginecologică ori sexuală și, ce este și mai rău, chiar de la mamă la făt! Un mare risc de a se infecta cu hepatită îl au și bolnavii cu dializă sau personalul din unitățile sanitare care intră în contact cu sânge infectat.Important! S-a constatat că virusul hepatitei C nu se transmite prin: mâncare sau apă, împărțirea tacâmurilor și a paharelor, aer, alăptare, tuse, strănut, îmbrățișări și sărut, folosirea toaletelor publice, în mijloacele de transport în comun, în avion, urmare convorbirilor la un telefon public sau după îmbăierea într-o piscină publică.De reținut! Medicul a dorit să mai atragă atenția asupra faptului că virusul C este considerat unul din cei mai periculoși dintre virusurile hepatice, hepatita C fiind o infecție virală a ficatului, transmisă prin sânge. Din păcate, circa 80% din persoanele care sunt infectate cu virusul hepatitei C nu au niciun fel de semn sau simptom al infecției, fiind posibil ca un pacient să aibă boala de peste 10 ani și să nu cunoască acest lucru. Un motiv în plus pentru ca, anual, fiecare să-și facă setul de analize medicale, o cale de a se descoperi eventuale suspiciuni de boală, mai ales că, potrivit statisticilor, în România trăiesc peste un milion de persoane infectate cu virusul C.