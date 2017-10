Cum se procură armele neletale

1

Sfat

Cu un rahat de arma neletala nu faci decat sa enervezi talharul care-ti intra in casa si care e hotarat chiar sa te ucida daca te ratoiesti la el. In plus,ai o gramada de restrictii care daca sunt respectate,practic nu te ajuta sa te aperi in timp real.Pana sa-ti scoti munitia si arma de sub cheie,ai deja capul crapat.Hotii nu negociaza,ei ataca fara mila!Mai bine invata cum sa folosesti obiecte din casa,care pot fi mai eficace decat cacatul de pistol cu bile sau basini!