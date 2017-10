Cum se previne frica de maşină la câini

Veterinarul pe recepție

Cum se previne frica de mașină la câini

„Țin mult la câinele pe care îl am, acum e bolnav, dar nu pot să-l duc la veterinar cu mașina, am încercat cu toți ai casei, dar n-am reușit. Cabinetul este destul de departe ca să mergem pe jos, plus că e tare slăbit. Poate mă ajută cu niște sfaturi veterinarul, prin această rubrică. E ciudat că am mai avut câini, care abia așteptau să-i plimb cu mașina! Cu mulțumiri, Doru Alecu”. v v vCă majoritatea câinilor adoră să se plimbe cu mașina, alături de stăpânii lor, ne-a confirmat și medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. Totuși, există câini care nu pot fi urcați, sub nicio formă, în mașină. O altă categorie este cea a patrupedelor care, odată urcate în mașină, devin agitate și li se face rău. De regulă, astfel de temeri sunt asociate cu experiențe neplăcute, printre care se poate afla și un consult la veterinar. Dacă se constată că acesta este motivul, câinele ar trebui dus la veterinar și când este sănătos, doar pentru a fi mângâiat de medic. Nu de alta, dar există momente când câinii se îmbolnăvesc grav, iar viața lor riscă să fie pusă în pericol în lipsa unui tratament recomandat de veterinar. Trucuri pentru atenuarea fricii de mașină: Nu țipați la câine dacă refuză să intre în mașină (mai bine antrenați-l într-un joc plăcut și determinați-l să intre ca din joacă); Nu folosiți mașina numai pentru drumuri cu finalitate neplăcută pentru animal (intervenții medicale, deparazitări interne, vaccinuri).