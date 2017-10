Cum se prepară cafeaua turcească originală

1

Cafeaua turceasca nu e tare. Dimpotriva, e cea mai putin agresiva. Pentru ca se prepara din cafea araba, mult mai saraca in cofeina decit cafeaua braziliana sau columbiana. Medicii care recomanda renuntarea la cofeina, prescriu o perioada (la inceput) cind trebuie inlocuita cafeaua americana cu cea araba. Pentru detoxifiere treptata. Nu e nevoie sa tineti ceasca acoperita citeva minute. O puneti iar pe foc domol si o ridicati cind se umfla. Cam trei astfel de repetari, lu ind in calcul si prima umflare. Nu se pune zahar sau indulcitor in ibric! Apa se calculeaza in functie de nr. de portii. Cite o ceasca de fiecare+ o ceasca pentru zat, evaporare. Cafeaua se calculeaza la fel: cite o lingurrita de ceasca(initial)+2 in plus, la final. Sarea se pastreaza: un virf de cutit la ibric.