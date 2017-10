Cum se obţine „indemnizaţia de creştere a copilului“

3

vraja

Salut fiecare corp de acolo numele meu este Angela sunt din România vreau să împărtășesc o mărturie cu privire la modul de fiecare Dumnezeu a folosit un bărbat pe nume vârstnicul Jafaru să mă ajute în recuperarea dragostea mea am fost în dragoste cu un băiat și amândoi trăiau fericit dintr-o dată nu am știu ce sa întâmplat dragostea mea a început în curs de dezvoltare ură față de mine într-o zi, care a fost, luni, 6/04/2013 iubirea mea tocmai a venit înapoi de la locul de muncă și mi-a spus că primul lucru mâine dimineață plec acasă. Am fost atât de șocat și am fost atât de surprins că nu l-am ofensa în vreun fel, nu știam ce să fac în continuare am decis să pledeze cu el, dar el a insistat să nu mă vadă în jurul lui din nou, astfel încât în ​​dimineața următoare a parcat lucrurile mele din și mi-a spus să merg, am pledat cu el și i-au cerut să mă ierte dacă i-am nedreptățit în necunoștință, dar el nu a fost de acord cu mine, așa că am decis să meargă la locul surorii mele și de ședere, îmi place acest băiat atât de mult chiar și atunci când am fost în casa surorii mele i l-ar numi și pledeze cu el încă. tot timpul mi-a spus să-l lase în pace și-a schimbat chiar linia sa doar din cauza mea. Asta a fost modul în care ne-am despărțit, dar eu încă place tipul ăsta atât de mult i-au fost în căutarea de soluții cu privire la modul să-l înapoi de ani de zile, o zi am fost de gând prin intermediul internetului, atunci când am văzut cât de mare Elder Jafaru ajutat o fată în obținerea înapoi dragostea ei, așa că am decis să-l contacteze, deoarece am fost în căutarea pentru ajutor de ani de zile doar să-l înapoi. când l-am contactat prin adresa de Gmail {elderjafaru01@gmail.com} ... i-am spus totul și mi-a spus să nu vă faceți griji că iubirea mea va fi din nou în doar două zile nu l-am crede la început, deoarece am spus cum ar putea tocmai te aduc înapoi pe cineva care a plecat pentru doi ani, el a spus că este foarte posibil ca el este cel care va face că nu ar trebui să vă faceți griji că iubirea mea va fi din nou în doar două zile care a promis, asa ca am spus bine Apoi mi-a spus ce să facă și el aruncat vraja, în următoarele două zile după ce a aruncat vraja care era în dimineața zilei de 10/3/2015 ,,, am auzit o bătaie în ușă i nici nu cred dacă el ar fi cel, care a fost cum i deschis ușa și l-am văzut, el a mers în genunchi și a început a pledat, implorându-mă să-l ierte. Am fost șocat și a fost plin de surpriză și, în același timp, plină de fericire și i-am acceptat, fără a pierde oricând pentru că eu îl iubesc atât de mult, și am sărbătorit împreună și acum am ajuns căsătorit și acum noi trăim fericiti ca niciodata dupa. Mulțumiri fie cu tine marele Bătrân pentru a ajuta mine. În cazul în care doriți să-i mulțumesc pentru mine sau ai nevoie de ajutor sa il puteti contacta prin e-mail sa privată: elderjafaru01@gmail.com Încă o dată vă mulțumesc, domnule.