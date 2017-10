Cum se obţine autorizaţia de demolare

Cum se obține autorizația de demolare

„Am cumpărat un apartament confort doi și trebuie să mă mut urgent cu familia, acum suntem chiriași. Am început să demolăm un mic perete, dar un vecin m-a întrebat dacă am autorizație și dacă am anunțat asociația. De frică, m-am oprit. Ce fel de autorizație îmi trebuie, că doar nu demolez pereți de rezistență? (E. Popa).v v vDoamnă Popa, este de înțeles dorința dumneavoastră de a vă muta cât mai repede în noua locuință, însă dacă doriți să nu aveți probleme nici cu vecinii, nici cu legea, va trebui să respectați procedura de urmat în astfel de situații. Așadar, va trebui să vă ocupați de obținerea autorizației de demolare și pentru a se ști cu exactitate dacă dărâmarea acelui perete nu afectează în vreun fel structura de rezistență a clădirii. Așadar, adresați-vă Serviciului de Urbanism din cadrul primăriei în raza căruia se află imobilul, cu o cerere tip, două planuri cadastrale, o copie după actul de proprietate și după schița apartamentului și un certificat de atestare fiscală în original. Cuantumul taxei se stabilește în funcție de suprafață. Apoi, cu o altă cerere-tip, veți solicita autori-zația de desființare a peretelui.Implicarea asociațieiVeți avea nevoie și de aprobarea Asociației de proprietari, dar și de o declarație eliberată de notariat, din care să reiasă că imobilul nu a fost ipotecat sau înstrăinat altei persoane. Cu autorizația de demolare a pereților și restul documentelor, lucrările pot fi începute, dar nu înainte de a încheia un contract cu o firmă de salubrizare, pentru a da garanții că molozul rezultat în urma renovării va fi transportat în condiții corecte. Chiar dacă procedura este complicată, aceasta trebuie respectată, în caz contrar, amenzile sunt usturătoare.