Cum se întocmeşte un testament secret

Cum se întocmește un testament secret

Din cauza unei suferințe greu de tratat, un cititor, văduv, în vârstă de 56 de ani, care are doi copii născuți din căsătorii diferite, și-a dorit să-și pună averea pe care a agonisit-o până acum la adăpost, astfel încât: „La o adică, să nu se lase cu scandal. Am văzut multe scandaluri iscate chiar la paras-tasul de înmormântare din cauza averii, lumea e plină de ciudățenii, și întotdeauna am fost convins că este numai vina răposaților, pentru că nu s-au îngrijit din vreme să facă un testament, ca să fie treaba clară. Însă m-am înșelat, pentru că testamentul de mână, olograf, pe care l-am făcut acum un an și ceva, despre care mi s-a părut normal să le spun copiilor, a fost găsit de unul dintre ei și rupt. Aș vrea să fac un testament secret, dar nu știu dacă se poate. M-am gândit că mă puteți ajuta dumneavoastră, vă rog mult!”Într-adevăr, printre cele câteva tipuri consacrate de testament se numără și așa-zisul testament mistic (secret), despre care consilierul juridic Carmen Gigică ne-a spus că este o formă mai puțin cunoscută. Acest tip de testament trebuie să fie semnat de testator și este un act sigilat, strâns, ce trebuie prezentat Judecătoriei în vederea efectuării așa-numitelor formalități de suprascriere. Așadar, legiuitorul a gândit forme de testament pentru toate situațiile posibile, iar pentru cazul de față, cel mai potrivit ar fi exact testamentul mistic sau secret.Dacă optează pentru această formă, testatorul va trebui să declare în fața judecătorului că dispozițiile din respectivul înscris reprezintă chiar testamentul său, semnat de el, scris de el sau chiar de altă persoană, nu are importanță, semnătura sa fiind condiția de bază. Totodată, pe hârtia sigilat, judecătorul este obligat să întoc-mească „actul de suprascriere”, con-stând în întocmirea unui proces - verbal în care se consemnează prezentarea testatorului (identificat de judecător), declarația acestuia că testamentul este al său și semnat de el.