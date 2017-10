Cum se îngrijesc muşcatele

Cum se îngrijesc mușcatele

Miercuri, 01 Mai 2013

Cu toate că de felul lor nu sunt pretențioase, totuși, pentru a vă bucura mult timp de frumusețea florilor de mușcată, ar trebui să le îngrijiți corect, specialiștii având și câteva sfaturi în acest sens.l Mușcatele cresc bine atât în pământ de grădină, cât și în amestec îmbogățit cu turbă și nisip.l Indiscutabil, orice plantă, pentru a se dezvolta spectaculos, are nevoie de fertilizant. E bine să știți din start că pentru fertilizarea mușcatelor puteți folosi coaja de banană. Va trebui s-o lăsați la uscat zece minute în cuptorul încins, iar după ce s-a răcit, s-o faceți pulbere. Apoi presărați-o în ghivece.l Când alegeți o mușcată e bine să știți că plantele de talie mare ating înălțimi de 80-100 cm, fiind potrivite în parcuri și în grădini. Pentru interior sunt indicate cele pitice, iar pentru balcon, cele curgătoare.l Mușcatelor le place lumina, dar soarele puternic le arde. Așadar, în zilele caniculare, încercați să le protejați cu o umbrelă sau mutând jardinierele sau ghivecele din bătaia soarelui.l Vara, udați florile de două-trei ori pe săptămână, dimineața sau seara. Dacă sunt ținute în soare mai multe ore, trebuie udate zilnic. Evitați să le udați când soarele e puternic, pentru că se vor arde.l Nu lăsați apa să băltească în vasele de scurgere, pentru că există riscul ca rădăcinile să putrezească.