Cum se face procura pentru încasarea pensiei?

1

Procura

Dupa 18 luni ,procura a expirat si Casa de pensii a incetat depozitarea pensiei intr-un cont bancar pe numele meu. Doresc sa mandatez o persoana care sa ma reprezinte in relatia cu Casa de pensii, sa anunte decesul meu, sa primeasca taloanele de pensii si de transport, sa faca o cerere de replata pensiei restante si care va fi depozitata in contul bancar pe care-l am. Aveti un model de astfel de procura ? Va multumesc.