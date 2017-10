Cum scăpaţi de coşurile de pe faţă

Cum scăpați de coșurile de pe față

Vineri, 07 Noiembrie 2014

Ați folosit o grămadă de produse cosmetice și tot nu reușiți să scăpați de coșurile care v-au invadat fața? N-ar fi rău să încercați și leacurile moștenite din bătrâni, cu atât mai mult cu cât, potrivit Click pentru femei, acestea sunt recomandate inclusiv de specialiștii în cosmetice și de medicii dermatologi. În plus, nu riscați niciun fel de reacții adverse la produse atât de naturale cum sunt cele menționate în continuare:Roșiile. Curăță de coajă o roșie bine coaptă și extrage-i pulpa, după care poți s-o aplici fără grijă peste acnee, lasând-o să se usuce timp de o oră. După acest interval o poți îndepărta de pe față. Pentru un ten curat și mătăsos, repetă procedura în fiecare zi, iar efectele benefice nu se vor lăsa așteptate.Menta. Înainte de a merge la culcare, seară de seară, fă un efort și tamponează zonele afectate de acnee cu puțin suc de mentă, apoi lasă-l să acționeze peste noapte. Vei scăpa de coșuri în doar câteva zile!Usturoiul. Se spune că nu-ți trebuie decât câteva felii de usturoi, pentru a avea un ten așa cum ai visat. Asta pentru că usturoiul ucide bacteriile care provoacă apariția coșurilor. Metoda este una dintre cele mai simple: freacă usturoiul feliat pe zonele cu coșuri și așteaptă câteva minute să-și facă efectul.Produsele stupului. Poți acționa împotriva coșurilor și pe timpul nopții, dacă, după demachierea de seară, aplici puțină miere de albine și masezi atent ușor zonele afectate. Pentru rezultate maxime, va trebui să lași mierea să acționeze până dimineață, chiar dacă nu e tocmai confortabil.Lavanda. Pentru a combate apariția coșurilor, masează zilnic tenul cu puțin ulei de lavandă. Acneea deja existentă va dispărea, iar pielea va deveni curată și catifelată. În plus, uleiul de lavandă protejează tenul împotriva eczemelor, alergiilor, mâncărimilor și dermatitelor, având un efect calmant, antiseptic și cicatrizant al rănilor și zonelor inflamate.