Cum scăpaţi de cerşetorii enervanţi?

Cum scăpați de cerșetorii enervanți?

Cornel Aftenie știe prea bine că majoritatea cerșetorilor este foarte enervantă, și lui îi vine de multe ori să le dea "un șut în fund" acelora care insistă și tot insistă, chiar dacă le spune verde că nu le dă nimic. Asta nu înseamnă că a și fost vreodată capabil să-și pună gândul în aplicare. Or fi ei o mare problemă pentru socie-tate, dar nu i-ar atinge nici măcar cu un deget: "Știu, au niște apucături care pe mulți îi scot din pepeni, își pierd total autocontrolul, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este în regulă. În week-endul trecut am asistat la următoarea scenă: eram într-o pizzerie și efectiv un cerșetor de circa șase ani (curățel îmbrăcat, spălat, își masca bine statutul, altfel cred că personalul pizzeriei îl zbura afară imediat), întins pe jos, plângea de mama focului, iar ceilalți consumatori își vedeau liniștiți de consu-mație pe la mese. Ce se întâmplase, am aflat apoi: puștiul, în stilul caracteristic, se oprea pe la mese, se băga în sufletul oamenilor și tot cerșea… Nu s-a retras la rugămințile repetate ale clienților, normal, unul și-a ieșit din pepeni și l-a lovit, subtil, cu piciorul, practic, l-a trântit pe podea. Avea năduf pe el, îl auzise cum se lăuda câte milioane câștigă el de la… proști ca noi! A trebuit să-l tragă pe jos paznicul, că refuza să se urnească și urla ca din gură de șarpe. Cel mai tare m-a supărat că eram cu copilul, în vârstă de cinci ani, nu i-a plăcut deloc ce a văzut!".Se poate și altfelDe atunci, Cornel Aftenie se tot întreabă care ar fi metodele de a scăpa de cerșetori fără a recurge la violență? Recunoaște, că din principiu, n-a dat nici măcar un leu vreunui cerșetor cu mâna întinsă, fie el purtător de diverse… handicapuri, mulțumindu-se să le adreseze câte o vorbă de duh… În schimb, i-a… miluit pe cei care stau la colț de stradă sau pe vreo bordură, dar nu îndrăznesc să întindă mâna, darămite să mai și ceară sau, și mai rău, să tot insiste. Celor buni de muncă nu le dă însă nici măcar un ban, indiferent de mila pe care i-ar stârni-o puradeii din preajma lor… Până acum a reușit să scape de cei enervanți nebăgându-i în seamă, iar atunci când n-a reușit, i-a amenințat cu poliția. După care și-a cules blestemele și înjurăturile de rigoare… Nu știe însă cum ar fi procedat dacă el ar fi fost cel agasat în acea pizzerie! Dumneavoastră, cum scăpați de cerșetorii enervanți?