Cum să vă spuneţi păsurile la Primăria Constanţa

Cum să vă spuneți păsurile la Primăria Constanța

Primul impuls al celor care consideră că primăria este răspunzătoare de necazurile pe care le întâmpină la un moment dat este să fie primiți, „urgent”, în audiență, de mai-marii instituției. Iar dacă li se spune că trebuie să depună o petiție (cu excepția situațiilor de forță majoră!), sau că problema lor nu este de competența primăriei, se lasă cu su-părare mare. În această logică, ni s-au plâns mai mulți constănțeni, care nu înțeleg: „De ce trebuie să aștepte omul 30 de zile ca să primească un răspuns? Placa asta poate s-o pună în alte locuri, nu la primărie. Ca să nu mai zic că nu ești primit de cine vrei tu, mai cunoaștem și noi oameni din primărie… Iar ca să ajungi la primar, calea e și mai lungă!”.Persoanele care doresc să fie primite în audiență la primărie trebuie să respecte o procedură. Astfel, ele se vor adresa în scris cu o cerere (petiție, memoriu) către Direcția de resort din cadrul Primăriei, competentă să soluționeze problema în cauză. De precizat că întocmirea formularelor de audiență se face la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu sediul în B-dul Al. Lăpușneanu nr.116 C, et. II și nu la sediul Consiliului Local Municipal, din B-dul Tomis.Cât privește programarea în audiență a cetățenilor, aceasta se face exclusiv de către secretariatul direcțiilor de resort, respectiv a viceprimarilor sau a primarului, în zilele și la orele stabilite de către directori, viceprimari sau primar.Apoi, Direcția de resort va trebui să comunice petentului un răspuns, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Dacă persoana este nemulțumită de răspunsul primit, se poate înscrie în audiență la directorul direcției de resort, întocmindu-i-se un formular de audiență pe baza acestui răspuns sau a numărului de înregistrare primit la depunerea cererii. Însă, la momentul prezentării în audiență, persoana va trebui să aibă asupra sa (este obligatoriu!) răspunsul primit de la direcția de resort sau dovada că s-a adresat în scris primăriei.Pentru că există și cetățeni care își exprimă nemulțumirea față de răspunsul primit în audiență la directorul competent să-i asculte, reglementările privind înscrierea în audiență nu le interzic nemulțumiților să se împace cu gândul și să accepte situația. Ei au dreptul să fie programați în audiență la viceprimar. Iar în situația în care problema lor nu se rezolvă nici după discuția la acest nivel, abia atunci i se poate întocmi formular de audiență la primar.Tot în ideea înlăturării confuziilor facem cunoscute și problemele pe care nu vi le poate rezolva primăria. Este vorba de chestiunile care sunt de competența instanțelor de judecată, probleme no-tariale, legalizări de acte, nemulțumiri privind pensionarea și recalcularea pensiei. De asemenea, primăria nu este competentă să rezolve situații legate de plata și reeșalonarea datoriilor față de furnizorii de utilități (gaze, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu etc.), probleme privind furnizarea apei reci (RAJA se află în subordinea Consiliului Județean și nu a Consiliului Local), relații de bună vecinătate, conflicte familiale, constituirea unor firme sau găsirea unui loc de muncă. Nici pentru nemulțumiri care țin de competența unor instituții precum Prefectura, Consiliul Județean, Poliția sau Garda Financiară nu ar trebui să solicitați înscrierea în audiență la primărie, ci direct, la instituțiile respective, care, de asemenea, au un program special de audiențe pentru public.Important! În timp ce la birourile din cadrul Centrului de Informare pentru Cetatățeni din City Mall se primesc cereri, sesizări, petiții, memorii, doar în scris, pentru sesizările telefonice vă puteți adresa Dispeceratului Primăriei, la telefon 0241/550.055.