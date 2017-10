Cum să-ţi protejezi dinţii cu vin roşu

Cum să-ți protejezi dinții cu vin roșu

Se știe că vinul roșu are puternice veleități de protecție cardiovasculară. Însă, beneficiile unui pahar de vin roșu nu se opresc aici. Potrivit ziare.com, un recent studiu spaniel arată că vinul roșu ar fi în măsură să prevină apariția cariilor. Totul, din cauză că polifenolii din componența vinului roșu pot fi considerați un adevărat aliat al sănătății dentare și ar proteja contra cariilor, gingivitei și chiar pierderea dinților, cel puțin asta se arată într-un studiu apărut în “Journal of Agricultural and Food Chemistry” și citat de Top Sante.Cum acționează licoarea bahică. Problemele dentare sunt adesea cauzate de o acumulare de bacterii sub formă de biofilm. Aceste bacterii se fixează pe dinți sub formă de placă dentară care aderă la smalț. La rândul ei, placa dezvoltată la contactul cu zaharurile produce acid, atacând dinții. Periajul cu produse care conțin fluor este eficace, însă limitat. Pentru a găsi un tratament eficace la problemele dentare, oamenii de știință de la Universitatea din Madrid au cultivat bacterii responsabile de bolile dentare sub formă de biofilm. Apoi, au scufundat acest biofilm câteva minute în diverse lichide, printre care și vin roșu, vin roșu fără alcool, vin roșu îmbogățit cu extract de samburi de struguri, apă și alcool etilic de 12%. S-a comparat apoi viteza de distrugere a acestor bacterii și s-a ajuns la concluzia că vinul roșu cu sau fără alcool, precum și vinul cu extract de sâmburi de struguri au fost cele mai eficiente în ceea ce privește eliminarea bacteriilor.