Cum să-ţi faci o firmă online

Cum să-ți faci o firmă online

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În condițiile crizei care nu se mai termină, tentația multor persoane care și-au pierdut locul de muncă este să-și deschidă un magazine pe internet. Specialiștii în domeniu le vin în ajutor cu informații care să le deschidă drumul în acest demers. Practic, este nevoie de parcurgereaa două etape, amândouă la fel de importante:1. Înființarea unei societăți comerciale, care să aibă ca obiect de activitate „Comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”, conform Codului CAEN 4791. Nu trebuie îndeplinite alte cerințe speciale, înființarea respectivei societăți derulându-se conform procedurii generale, prin depunerea actelor necesare la Oficiul Registrului Comerțului competent.2. Crearea magazinului virtual. Magazinul virtual va consta într-un site creat și administrat potrivit dorințelor comerciantului, fie direct de acesta, fie de terțe persoane specializate în domeniu. Site-ul va trebui să conțină și mecanisme specifice cu diferite funcții, precum: înscrierea cumpărătorilor, gestiunea comenzilor, modulul de plată etc..Tot in această etapă se stabilește și colaborarea cu un procesator de plăți, o bancă, un serviciu de livrare, eventualii furnizori etc., cu respectarea prevederilor legale în materie, respectiv Regulamentul BNR nr. 6/2006 cu privire la emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente.Cât trebuie să scoateți din buzunar: Deschiderea unui magazin pe internet nu se face pe gratis. Cheltuielile se referă, în principal, la următoarele elemente: cumpărarea echipamentelor necesare; costurile înființării societății; achiziționarea domeniului; plata serviciului de hosting; costul de dezvoltare a site-ului și magazinului virtual; costul stocului inițial de produse; costurile livrării; costurile procesatorului de plăți; costurile bancare etc. Comerciantul virtual poate înființa el însuși societatea, respectiv poate crea singur pagina web sau poate contracta cu persoane specializate, care să se ocupe de aceste proceduri. Costurile pot scădea sau crește, în funcție de opțiunile personale ale fiecărui comerciant.Condiții esențiale. Comerciantul virtual trebuie să îndeplinească câteva condiții impuse de reglementările în vigoare, cum ar fi: punerea la dispoziția clientului a datelor de contact reale ale comerciantului, respectiv numele, adresa, numărul de telefon și orele între care poate fi contactat, mărcile instrumentelor de plată acceptate etc. Mai mult, comerciantul virtual trebuie să aibă în vedere anumite detalii specifice acestui tip de comerț la distanță, așa cum sunt ele prezentate în legislație, despre care vom scrie într-o altă ediție a ziarului nostru.