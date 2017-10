Cum să te înscrii în audienţă la Primăria Constanţa

Cum să te înscrii în audiență la Primăria Constanța

„Am vrut să mă înscriu în audiență direct la domnul primar, am o problemă mai specială, dar mi s-a spus din prima că nu se poate, că trebuie s-o iau pe cale ierarhică. De ce nu sunt primită unde vreau, din moment ce-mi plătesc toate taxele?” (Laura Triștă).Stimată doamnă Triștă, într-adevăr, există niște reglementări pentru înscrierea în audiență la primărie. Puteți ajunge și la primar, dar numai după respectarea pașilor impuși de aceste reguli.Așadar, persoanele care doresc să fie primite în audiență se vor adresa, în scris, cu o cerere (petiție, memoriu) către direcția de resort din cadrul Primăriei, competentă să rezolve problema respectivă, cerere care se va înregistra la Centrul de Informare pentru Cetățeni. Dacă persoana este nemulțumită de răspunsul primit, se poate înscrie în audiență la directorul direcției de resort, întocmindu-i-se un formular de audiență pe baza acestui răspuns sau a numărului de înregistrare primit la depunerea cererii. Când se prezintă în audiență, persoana trebuie să aibă neapărat și răspunsul primit de la direcția de resort sau dovada că s-a adresat în scris primăriei.Dacă se întâmplă să fie nemulțumită și de răspunsul directorului, atunci persoana respectivă va putea fi programată la viceprimar. Dacă nici de această dată nu i se rezolvă petiția, poate cere un formular de audiență pentru primar.Important! Întocmirea formularelor de audiență se face la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu sediul în B-dul Al.Lăpușneanu nr.116 C, et.II, în incinta City Park Mall.Program informatic specialEste bine de știut că solicitările cetățenilor se înregistrează într-un program informatic special, care permite monitorizarea circulației documentelor, din departament în departament, până la obținerea răspunsului. În acest fel, cetățenii pot afla oricând care este stadiul soluționării cererii lor.