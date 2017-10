Cum să te îmbraci ca să nu răceşti

Cum să te îmbraci ca să nu răcești

Nu mai știi cum să te îmbraci pentru a face față gerului? Chiar dacă, de fiecare dată când ieși din casă, te înfofolești ca la Polul Nord, află că nu întotdeauna procedezi corect. Iată ce sfaturi au specialiștii dacă vrei să eviți răceala:Mai multe rânduri de haine. Îmbrăcat astfel nu vei mai suferi de frig afară și, în același timp, când vei ajunge la serviciu, unde este cald, le vei putea da jos. Ți-e frig? Pui pe tine puloverul. Ți-e cald? Îl dai jos și rămâi în cămașă sau tricou. Căciulă, fular și mănuși. Uneori, sunt zile când afară este mai cald, iar tu renunți la căciulă, mănuși și fular. Peste zi, s-ar putea ca vremea să se înrăutățească, iar seara temperaturile să coboare sub minus zero grade Celsius. Șosete de schimb. Dacă cizmele pe care le porți se umezesc în interior din cauza apei sau a zăpezii de pe stradă, este foarte important să schimbi imediat ciorapii uzi cu unii uscați și călduroși. Astfel, este recomandat ca cel puțin în această perioadă să porți cu tine, oriunde te-ai duce, o pereche de rezervă pentru astfel de cazuri neprevăzute. Căciulă cu urechi. Se poartă căciulile cu urechi, stilul rusesc.Cu atât mai bine, pentru că sunt ideale pe timp de iarnă. Tricotate, din imitație de piele sau din blană artificială, aceste căciuli sunt recomandate pentru zilele friguroase, când este viscol sau bate vântul. Astfel, îți vei proteja capul și, mai ales, urechile, deosebit de sensibile pe ger. Fular lung. Și fularele lungi sunt la modă.De fapt, cu cât este mai lung, cu atât este mai bine. Ești în tendințe dar te aperi și împotriva frigului. Cumpără un fular lung, tricotat, din lână și înfășoară-l de câteva ori în jurul gâtului. Nu vei mai avea probleme cu frigul! Pune colanți pe sub blugi! Dar să fie destul de groși. E recomandat să nu porți blugi supraelastici, strânși pe corp. Pentru a te bucura de căldură și confort, pielea trebuie să fie cât mai aerisită, iar materialul textil din care sunt confecționate hainele trebuie să lase aerul să circule.