Cum să scazi febra pe cale naturală

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Puțini știu că se poate scăpa de febră cu ajutorul produselor existente în orice frigider sau cămară. De exemplu, în astfel de situații, printre altele, puteți să consumați brânză de vaci, considerată în alimentația populară un adevărat antibiotic. În plus, brânza are efecte curative în toate bolile inflamatorii și în stările febrile. Puneți pe o pânză un strat de brânză de vaci, împăturiți-o și aplicați-o pe gambă. Se recomandă câte o cataplasmă la fiecare picior.Oțetul este, de asemenea, unul dintre cele mai vechi remedii folosite pentru combaterea febrei. Compresele cu oțet puse pe tălpi, cât și spălăturile pe tot corpul scad temperatura și elimină transpirația.Șosetele cu ceapă sunt și acestea indicate pentru a scăpa de stările febrile. Tăiați mărunt trei-patru cepe mijlocii, băgați-le în șosete de lână și dormiți așa până dimineața.Și nu în ultimul rând, zeama de zmeură se încadrează și aceasta cu brio în categoria leacurilor eficiente pentru combaterea febrei.