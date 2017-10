Cum să pui la… respect radiaţiile telefonului mobil

Cum să pui la… respect radiațiile telefonului mobil

Prin toate mijloacele posibile, utilizatorii telefoanelor mobile sunt avertizați asupra pericolului pe care îl reprezintă radiațiile emise de acestea asupra sănătății organismului. Având în vedere că telefonul a devenit indispensabil până și copiilor, dar și vârstnicilor, specialiștii fac tot felul de recomandări, în ideea dozării acestor radiații, astfel încât corpul omenesc să fie mai puțin afectat de efectul lor nociv. Din paleta bogată de sfaturi, astăzi, am selectat pentru dumneavoastră câteva, în speranța că, atât cât este omenește posibil, veți încerca să puneți... la respect radiațiile telefonului mobil:l Nu vă culcați pe-o ureche, bazându-vă pe așa-zisele instalații de blocare a radiațiilor. Specialiștii sunt categorici, pietrele miraculoase sau cristalele pentru antenă sau acumulator nu au niciun efect. Dacă, totuși, ar avea un efect de absorbant al radiațiilor, rezultatul ar fi creșterea emisiei de către mobil pentru a păstra calitatea conexiunii, ceea ce ar avea exact efectul invers față de cel scontat l Faceți eforturi astfel încât să nu vorbiți prea mult de pe telefonul mobil în locurile în care acoperirea nu este foarte bună l Evitați conversațiile prelungite la telefonul mobil și nu uitați că pălăvrăgeala cu cea mai bună prietenă este, de obicei, mai confortabile pe telefonul fix sau prin handsfree l Esențial! Nu purtați mobilul 24 de ore asupra dumneavoastră, întrucât aparatul se conectează periodic la rețea chiar și atunci când nu se poartă nicio convorbire l Nu uitați ca în mijloacele de transport să dezactivați, pe cât posibil, telefoanele mobile. Ceea ce este obligatoriu în avion poate avea sens și în mașină sau tren. Asta, din cauză că telefonul este în permanență ocupat cu păstrarea conexiunii cu cea mai apropiată bază, datorită vitezei mari de deplasare. Rezultatul este o emisie continuă, ceea ce se traduce prin golirea inutilă a acumulatorului l Încercați să controlați folosirea mobilului de către copii, întrucât studiile au arătat că sensibilitatea lor la câmpurile electromagnetice este mult mai mare față de adulți. Ideal ar fi ca toți copiii sub 14 ani să folosească mobilul numai la nevoie. Din păcate, în ziua de azi, până și copii de patru-cinci ani vorbesc la telefon, spre amuzamentul părinților. Or, asupra acestei situații absolut impardonabile, specialiștii îi invită pe părinți, la modul cel mai serios, să mediteze cu maximă responsabilitate și să nu trateze telefonul ca pe o joacă.