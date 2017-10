Cum să procedăm când cumpărăm o casă (I)

Analiștii imobiliari sunt de părere că, mai ales în marile orașe, dacă ai suma necesară și locuința este pentru folosință proprie, e bine s-o cumperi cât mai repede, indiferent dacă e vorba de una nouă sau veche. Asta, din cauză că experiența ultimilor ani arată că dacă amâni decizia unei astfel de achiziții, riști să ai surprize de proporții în privința prețului. Indiferent de ceea ce spun analiștii, un lucru este cert: una dintre cele mai sigure investiții este cea imobiliară. Cum acest demers este complex și foarte sensibil, este bine să pornim la drum corect informați. „Visul vieții mele este acela de a locui într-o casă cochetă, la un preț corect. Cu puține sacrificii financiare, acest lucru ar putea fi posibil. Sincer vă spun, la început m-am gândit să cumpăr teren și să angajez o firmă de construcții pentru finalizarea lucrării. O cunoștință m-a pus, însă, în gardă, avertizându-mă că, din cauza muncii mele (navigator), îmi va fi cu neputință să pot supraveghea lucrările. Or, atunci când nu stai tot timpul cu ochii pe meșteri, poți să ai mari surprize. Asta, tot prietenul meu mi-a spus-o, iar eu l-am crezut pe cuvânt. Totuși, soția insistă ca, înainte de a pleca în voiaj, să rezolvăm problema, că nu mai suportă să locuiască la bloc. Împreună, am trecut la treabă: zilnic, devorăm anunțurile de publicitate din ziare, doar-doar vom găsi casa visurilor noastre. În locul reușitei, am înregistrat deja primele eșecuri: față de promisiunile din anunțuri, ceea ce am găsit, în majoritatea cazurilor, la fața locului, ne-a îngrozit. Nu tu vilă spațioasă și cochetă, cu arhitectură de top, cum scria în anunț, ci case în care, sincer, nici plătit de alții n-aș sta. Ce-i drept, am găsit și câteva vile superbe, dar la niște scoruri, de te crucești cu ambele mâini. Cum de ceva timp citesc zilnic ziarul Cuget liber (la care am făcut abonament, atras de oferta dumneavoastră, pentru care vă felicit sincer!), am observat că scrieți multe articole de mare interes pentru cetățean. Este motivul pentru care mi-am permis să vă întreb, convins că nu sunt singurul om din orașul acesta care vrea să-și cumpere o casă ca lumea, cum trebuie să procedeze un om ca mine, care a cam pierdut contactul cu realitatea, atunci când se pune problema să-și cumpere o casă. Dacă apelezi la o agenție imobiliară, ce măsuri de precauție trebuie luate? Nu de alta, dar la cât sunt de credul, oricine mi-ar putea da țeapă! Vă mulțumesc și sunt încrezător că o să țineți cont de rugămintea mea. Multă sănătate și putere să sprijiniți oamenii, și când v-o cer, și când nu v-o cer în mod direct. T. Gancea, din Constanța“. Norme de referință la cumpărareaunei locuințe În ideea perfectării corecte a unei tranzacții imobiliare de anvergură, cum este cum-părarea unei locuințe, consilierul juridic Carmen Dumitru ne-a spus că legiuitorul a conceput norme de referințe speciale, norme cuprinse în Codul Civil (articolele 1470 și 1509). Pe cont propriu sau prin agenție imobiliară Nu spunem o noutate: o casă poate fi cumpărată apelând la serviciile unei agenții imobiliare sau căutând printre anunțurile din ziarele și revistele de specialitate. În cazul în care persoana interesată se adresează unei agenții imobiliare, este necesar să se plătească o sumă de bani, denumită costuri de intermediere. Multă precauție! În toate cazurile este bine să se clarifice de la început care sunt aceste costuri de intermediere, întrucât tarifele sunt diferite de la un loc la altul. De aceea, ideal ar fi să se ceară de la Camera Notarilor publici lista cu prețuri pentru fiecare zonă în parte. 