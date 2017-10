Cum să potoliţi două pisici arţăgoase

Veterinarul pe recepție

Cum să potoliți două pisici arțăgoase

„Avem o problemă, poate că pentru unii e amuzantă, dar pentru noi e foarte serioasă. Ne-am mutat recent la socri, oamenii au două pisici foarte arțăgoase. Problema e că avem o fetiță micuță, e toată numai zgârieturi, și noi la fel, că le mai speriem cu bățul, însă bătrânii se amuză și nu vor să renunțe la pisicuțe, e situația delicată. E adevărat, altfel sunt drăgălașe, dar una-i una, alta-i alta… Citim această rubrică pentru că iubim foarte mult animalele, am avut câini, dar la educarea pisicilor nu ne pricepem. De aceea am considerat că se impune ajutorul specialistului, iar dumneavoastră vă mulțumim pentru înțelegere”. (D. George).v v vPentru a înțelege cum stau lucrurile cu agresivitatea pisicilor, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu a ținut să precizeze că pisica trăiește pe lângă om de cel puțin 3500 de ani, fiind folosită de către egipteni pentru a ține departe de case șoarecii, deci este vedetă cu ștate vechi. Problema e că în ciuda domesticirii, pisicile au, în continuare, dese porniri arțăgoase. În plus, se întâmplă de multe ori ca până și pisicuțele care împart același mediu să se lupte destul de serios. Această formă de manifestare este însă un mod de a stabili ierarhia într-un grup de pisici sau o cale de a atrage atenția celorlalți membri ai grupului când se ignoră sau se încalcă o regulă.Cum să le despărțiți?Există câteva metode recomandate de medicul veterinar pentru potolirea felinelor. Astfel, ar fi bine ca atunci când se iau la harță să le certați un pic, iar după ce observați că s-au des-părțit, să le separați în încăperi diferite, până când observați că li s-a dus cheful de luptă. Important! Niciodată stăpânul nu trebuie să intervină fizic în lupta lor, deoarece poate fi zgâriat sau chiar mușcat, iar lucrurile devin cu atât mai serioase când la mijloc sunt și copii mici.