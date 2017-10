Cum „să nu te baţi“ pentru un loc de parcare

Cum „să nu te bați“ pentru un loc de parcare

Într-un oraș precum Constanța, în care numărul mașinilor crește vertiginos, a avea un loc de parcare asigurat este, pentru mulți constănțeni, un adevărat lux.Probleme, chiar scandaluri în toată regulă apar și în situațiile când până și locurile rezervate cu acte în regulă sunt ocupate de „primul venit”. Exact în ideea că sintagma „Primul venit, primul servit!” nu poate funcționa în asemenea situații ni s-au adresat mai mulți cititori. Ei au dorit să atragă atenția, și pe această cale, că deși au locuri de parcare pentru care plăesc chirie la primărie, de multe ori le găsesc ocupate și, decât să provoace scandal, preferă să lase lucrurile așa. Alții se confruntă cu o situație de-a dreptul hilară, când pe spațiile pe care le ocupă, de ani de zile, găsesc tot felul de cutii sau ambalaje, crengi etc. „Avem vreo doi vecini care, ca să nu plătească chirie pe parcare, ori ocupă locurile închiriate de alții, ori pe locurile libere, care, în mod normal, se ocupă de primul venit, pun tot felul de ambalaje ciudate sau, pur și simplu, țipă că li se cuvin. Nici eu nu am loc rezervat, dar nu-mi permit să fac bâlci. Ar merita să chemăm poliția, dar tot sperăm să se îndrepte!”. „Mereu ne certăm pe locurile de parcare din curtea blocului, nimeni nu are rezervare de la primărie. La ce birou se primesc cereri pentru închirierea unei parcări? Trebuie să normalizăm cumva situația, așa nu mai merge. Mai ales că multe familii au câte o mașină pe fiecare mem-bru major. Alexandru D.”. „Degeaba am închiriat locul, un vecin îmi blochează mereu accesul. Rog trezirea, pană nu-i aduc poliția pe cap! Viorel K.”.Regulament aspruPotrivit reglementărilor Poliției Locale, pentru a se evita ocuparea sau blocarea locurilor închiriate, proprietarul indicatorului „rezervat” are obligația să mențină înscrisul de identificare a mașinii în stare lizibilă, iar în absența autoturismului, acest indicator să fie în poziție verticală. În caz contrar, mai ales că sunt destui care cunosc aceste reglementări, locurile pot fi ocupate, iar proprietarul nu va avea câștig de cauză dacă va sesiza poliția. Dacă, însă, indicatorul a fost ridicat, iar cineva l-a forțat și a parcat pe un loc închiriat, riscă amendă între 400 și 800 de lei (sau 200 de lei, dacă se achită în primele două zile lucrătoare). Totodată, pentru asemenea abuzuri, se poate aplica și măsura ridicării mașinii, iar cei care distrug indicatorul riscă dosar penal.Procedura rezervăriiConstănțenii care doresc să-și rezerve un loc de parcare pot depune cereri, în acest sens, la biroul din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni (incinta City Park Mall - telefon 0241-485533). Taxa este de 173 lei/an pentru persoane fizice și 500 lei/an sau 101 lei/lună pentru per-soane juridice. Cât privește programul cu publicul, documentațiile se primesc luni (între orele 8,30 - 18,30) și marți-vineri, (între orele 8,30 - 14,30). Acte necesare. Pentru a va asigura un loc de parcare, aveți nevoie de o cerere tip, certificat de înmatriculare al autovehiculului (copie), contract de leasing (dacă este cazul), plan amplasare parcaj în zonă și al locului solicitat pentru rezervare în cadrul parcajului, copie de pe buletinul sau cartea de identitate, copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (pentru persoane juridice, dacă este cazul).