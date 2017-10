Cum să ne manifestăm dragostea faţă de copii (II)

Cum să ne manifestăm dragostea față de copii (II)

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Copilul răspunde la dragostea părinților manifestându-și atașa-mentul față de ei, care devine evident în jurul vârstei de un an. Calitatea atașamentului copilului reflectă, în fond, calitatea relației mamă-copil. Se pare că această legătură precoce își va exercita influența pentru tot restul vieții. Copilul este un membru cu drepturi depline în familie. Pentru a-i stimula comportamentul social trebuie cunoscut conceptul de dialog; ambii parteneri înțeleg că trebuie să vorbească, dar trebuie să știe să și asculte copilul, atunci când el are ceva de spus. Pentru a-i ajuta, specialiștii vin în ajutorul părinților cu următoarele reco-mandări: l Trebuie să-i stabiliți un program fix, dar și o oarecare independență. Copilul are orele lui de somn, de masă, de plimbare, de joacă. Oricât ați încerca, nu puteți să vă modificați programul, orarul de muncă și de viață cu ale lui. Trebuie să găsiți o cale de mijloc, să nu faceți nici prea multe sacrificii, dar să vă ocupați suficient de copil. l Nu faceți niciodată com-parații cu alți copii, pentru că fiecare copil este unic. Nu seamănă cu ceilalți copii și nici măcar cu voi nu seamănă atât de mult cât încearcă să vă convingă rudele și prietenii. Nu dramatizați: copilul vostru o să vorbească în curând, o să aibă un salt incredibil în înălțime peste câteva luni. Comparațiile sunt inutile, întrucât nu puteți schimba copilul. O să aveți un copil frustrat și ne-încrezător în forțele și calitățile lui și veți fi părinți care îl vor critica în permanență, de multe ori pe nedrept. Nu-l comparați însă nici în sens invers, indolatrizându-l. Copilul vostru este un unicat, dar asta nu înseamnă că nu are defecte. Copilul are calități pe care i le veți pune în evidență și defecte pe care veți încerca să i le corectați. De educație depinde în bună parte succesul lui în viață. l Nu trebuie să forțați copilul. Un secret al reușitei ca părinți este să nu vă proiectați în copil visele voastre, încercând prin el o rezolvare a unor lucruri pe care le-ați dorit. Lăsați-l să se dezvolte liber și bucurați-vă în fiecare zi de… cuceririle lui. El nu va fi altfel decât așa cum vă vede pe voi.